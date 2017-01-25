به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، علیرضا حاجیانزاده در آستانه سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در حرم امام خمینی(ره) به نوجوانان گفت: شما در شرایطی برای تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) به محضر ایشان رسیدهاید که به اقتضای سنتان در معرکه انقلاب حضور نداشتید اما با جان و دل با انقلاب مأنوس هستید.
مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در آیین تجدید میثاق اعضا، مربیان و کارکنان کانون با بنیانگذار انقلاب تصریح کرد: اگرچه ۳۸ سال از انقلاب میگذرد اما انقلاب کهنه نمیشود، ۲۸ سال از رحلت امام میگذرد اما ایشان فراموش نمیشود. چنانچه از عمر اسلام نیز بیش از ۱۴۰۰ سال گذشته است اما پیامبر اسلام همیشه دوست داشتنی و محبتاش در قلب مومنان است پس امام برای ما همیشه زنده است.
وی ادامه داد: امروز به محضر امام رسیدهایم که با معمار انقلاب اسلامی تجدید پیمان کنیم و با او اینچنین سخن بگوییم که: ای امام، ما فرزندان انقلاب اسلامی هستیم و تربیت و سلامت نفسمان مرهون هدایتهای شماست. ما نوجوانان گرچه شما را ندیدهایم اما در قلب ما جای دارید. امروز آمدهایم که با شما عهد و پیمان ببندیم که تا عمر داریم به پای انقلاب اسلامی و رهبری آن میایستیم و با اقتدا به رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله خامنهای گامهایمان را در برابر دشمنان انقلاب و شیاطین و حرکت در مسیر حق استوار میکنیم و از شما استعانت میطلبیم که ما را یاری کنید.
آیین تجدید میثاق با بنیانگذار انقلاب روز پنجم بهمن ۱۳۹۵ در حرم امام خمینی(ره) و با حضور اعضا، و مربیان کانون استانهای تهران و البرز و مدیرعامل، معاونان و مسئولان و کارکنان ستاد مرکزی کانون برگزار شد.
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