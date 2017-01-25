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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱:۲۷

جام حذفی ایتالیا؛

صعود یوونتوس به نیمه نهایی با انتقام از میلان

صعود یوونتوس به نیمه نهایی با انتقام از میلان

تیم فوتبال یوونتوس در جدال برابر میلان به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی جام حذفی صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال یوونتوس و میلان چهارشنبه شب دیدار حساس خود را در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاههای ایتالیا برگزار کردند که در پایان تیم یوونتوس با حساب ۲ بر یک از سد مهمان خود گذشت.

برای تیم یوونتوس در این بازی پائولو دیبالا (۱۰) و میرالم پیانیچ (۲۱) گلزنی کردند. تنها گل تیم میلان را نیز کارلوس باکا (۵۳) به ثمر رساند. میلان از دقیقه ۵۴ با اخراج مانوئل لوکاتلی ۱۰ نفره به کار خود ادامه داد.

یووه با این برد انتقام شکست در دیدار سوپرکاپ ایتالیا را که ماه گذشته در دوحه قطر رقم خورده بود، گرفت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

کد مطلب 3887848

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