قشم به قطب بانکرینگ جنوب کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، حمیدرضا مومنی با اعلام این خبر گفت: طرح سوخت رسانی شرکت ستاره قشم در منطقه سلخ که در حقیقت قشم را به قطب مهم بانکرینگ جنوب کشور تبدیل می کند.

وی افزود: این طرح مهم نفتی با ۸۵۰ میلیارد ریال اعتبار بخش خصوصی تحت حمایت سازمان منطقه آزاد قشم با هدف خدمات متنوع و مورد نیاز بیش از ۱۴ هزار کشتی عبوری از خلیج فارس به بهره برداری می رسد.

به گفته مومنی، سازمان منطقه آزاد قشم با اجرای سیاست های مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی توانسته با حمایت از فعالان بخش خصوصی نقش اقدام و عمل خود را در این زمینه به منصه ظهور برساند.

وی با اعلام اینکه ۱۰ مخزن اتمسفری شرکت ستاره قشم گنجایش ظرفیت ۵۲ هزار و ۶۰۰ متر مکعب سوخت سنگین و گازوئیل را دارد، بیان کرد: در فاز اول بهره برداری از این طرح مهم نفتی، بیش از ۳ هزار تن سوخت به کشتی ها پیش بینی شده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: موقعیت منطقه سلخ جزیره قشم برای سوخت گیری در مقایسه با بندر فجیره امارات به دلیل کاهش ۲۹۰ مایلی در رفت وبرگشت برای کشتی های بسیار مقرون به صرفه است.

او اظهارامیدواری کرد با بهره برداری از این طرح و فراهم شدن دیگر امکانات مورد نیاز کشتی ها از جمله خدمات جانبی، اماکن اقامتی، تعمیرات و موارد دیگر شاهد تحول عظیم اقتصادی در منطقه سلخ جزیره قشم باشیم.

طرح سوخت رسانی به کشتی های عبوری در خلیج فارس به عنوان یک اقدام مهم در دولت تدبیر و امید روز پنجشنبه با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مقامات کشوری، استانی و منطقه آزاد قشم به بهره برداری می رسد.