هیچ کشور توسعه یافته ای نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی ما را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز در همایش فصلی خانه احزاب گفت: قبل و بعد از انقلاب آقای هاشمی یکی از ارکان انقلاب است که جای ایشان خالی و راهشان ادامه دارد.

وی با گرامیداشت یاد آتش نشانان افزود: باید الزامات قانونی را رعایت کنیم. اگر قصوری صورت گرفته باشد، رعایت خواهد شد، باید فرهنگ انصاف، عدالت و قانون گرایی را رعایت کنیم.

وزیر کشور با اشاره به لایحه قانون انتخابات گفت: این لایحه در کمیسیون امنیتی دولت درحال بررسی است. امیدواریم در هفته های آینده به دولت رفته و بررسی شود البته فکر نمی کنم به این انتخابات برسد چون در حال حاضر برنامه توسعه و بعد بودجه در حال بررسی است و فرصت به این لایحه نخواهد رسید.

رحمانی فضلی تصریح کرد: مهمترین مساله باید نهادینه کردن دموکراسی باشد و باید از طریق فرهنگ تحزب این مساله را الگو کنیم نباید فقط از دولت این انتظار را داشته باشیم.

وی افزود: باید بدنه اجتماعی احزاب تقویت شود، نبود این بدنه اجتماعی ضعف است از سوی دیگر باید اعتماد سازی در مردم را انجام داده و در موارد مهم و تصمیم ساز حضور احزاب پررنگ باشد.

رحمانی فضلی با اشاره به مساله اقتصاد مقاومتی گفت: در اداره کشور احزاب باید یک بدنه علمی داشته باشند تا بر نظام برنامه ریزی کشور نظارت و رصد داشته باشند. باید احزاب بر نظام برنامه ریزی کار کنند تا تقویت شود. هیچ کشور توسعه یافته ای نظام برنامه ریزی بودجه ریزی کشور ما را ندارد.

وی افزود: نظامات هستند که کشور را اداره می کنند، باید احزاب بر نظامات کلی متمرکز شوند.

وزیر کشور با اشاره به شفاف سازی در کشور گفت: در مجاری قانونی همه باید پاسخگو باشند در غیر این صورت هیچ گاه نمی توان در عرصه اقتصادی و مبارزه با فساد ایجاد شفافیت کرد.