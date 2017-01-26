همایش فصلی خانه احزاب برگزار شد/رضایی و پزشکیان نیامدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فصلی خانه احزاب صبح امروز با عنوان یادمان مرحوم «هاشمی رفسنجانی و اقتصاد مقاومتی» در وزارت کشور و با حضور دبیران کل احزاب و فعالان حزبی برگزار شد.

در این مراسم عبدالرضا رحمانی فضلی سخنران اصلی مراسم بود و برخی دبیران حزبی نیز سخنرانی کردند.

قرار بود محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس نیز در این مراسم سخنرانی کنند اما در جریان برگزاری این همایش رئیس خانه احزاب اعلام کرد که هر دو مهمان همایش در تماس های تلفنی حضور در آنرا لغو کردند.