نتایج نشست آستانه باید حفظ و تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سخنگوی وزرات خارجه روسیه بر ضرورت حفظ دستاوردهای نشست آستانه قزاقستان تاکید کرد.

در همین راستا، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: باید دستاوردها و نتایج نشست آستانه را حفظ و تقویت کنیم. ما به صورت مستمر با معارضان در ارتباط هستیم و مشترکا فعالیت می کنیم؛ این فعالیت ها به هیچ وجه قطع نشده است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: لیست شرکت کنندگان معارض سوری برای دیدار با «سرگئی لاوروف» (وزیر خارجه روسیه) در دست تکمیل است اما انتظار می رود که این لیست، معارضان داخلی و خارجی را در بر گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره موضع آمریکا در این خصوص نیز گفت: ما منتظر تشکیل دولت جدید آمریکا هستیم.

گفتنی است، مذاکرات آستانه با توافق درباره ساز و کار سه جانبه درباره اجرا و نظارت بر آتش بس در سوریه به پایان رسید. ضرورت تثبیت آتش بس در سوریه و توافق درباره ساز و کاری برای نظارت بر اجرای آن و نیز توجه به راهکار مسالمت آمیز برای حل بحران این کشور از مفاد بیانیه پایانی نشست آستانه است.