بارسلونا از چنگ بتیس گریخت/آبی اناریها ۲ امتیاز از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رئال بتیس و بارسلونا روز شنبه در چارچوب هفته بیستم رقابتهای لالیگای اسپانیا به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با تساوی یک بر یک دو تیم همراه شد.

در نیمه نخست این بازی تلاش دو تیم برای دست یافتن به گل ثمری نداشت. بارسلونا در چند مقطع بازی را در اختیار داشت اما دفاع منسجم تیم میزبان اجازه خلق موقعیت گل را از آنها گرفت. در مقابل تیم بتیس هم چندین بار لرزه بر اندام مدافعان آبی اناریها انداخت.

با شروع نیمه دوم تیم بارسلونا تلاش خود را برای گلزنی دوچندان کرد. در اوایل این نیمه ویدال یک موقعیت خوب را از دست داد. دوندگی بالای بازیکنان بتیس در ادامه کار تیم بارسلونا را به دردسر انداخت.

در دقیقه ۷۰ شوت راه دور بازیکن بتیس تیر دروازه بارسلونا را به لرزه در آورد. بازی شجاعانه بتیس در دقیقه ۷۵ نتیجه داد و آلگریا روی یک ضربه کرنر و اشتباه تراشتگن در دفع توپ موفق به گشودن دروازه بارسلونا شد.

شاگردان انریکه تلاش خود را برای فرار از شکست دوچندان کردند و خیلی سریع تیر دروازه بتیس را به لرزه در آوردند. در یک صحنه دیگر بازیکن بتیس توپ را از خط دروازه برگشت داد. سرانجام در دقیقه ۹۰ بازی بود که لوئیس سوارز گلزنی کرد. لیونل مسی با دریبل چند بازیکن حریف موقعیت گل را برای سوارز مهیا کرد.

شاگردان انریکه بعد از این تساوی ۴۲ امتیازی شد و موقتا در رده دوم جدول رده بندی لالیگا قرار گرفتند.