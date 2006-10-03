موافقت دولت با رياست وزارت علوم در كميسيون مشترك استراليا، اوكراين و ايرلند / وجود 12 هزار دانشجوي غير بورسيه ايراني در اوكراين

دكتر ارسلان قرباني - مدير كل دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: دبيرخانه اين كميسيون هاي مشترك در وزارت علوم تشكيل مي شود تا كار كارشناسي در خصوص موارد و موانع همكاري هاي بين المللي با اين كشورهاي مشخص شود.

قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل گفت: با توانمندي هاي موجود در وزارت علوم پس از تشكيل دبيرخانه ها تحقق يافتن اهداف كميسيون هاي مشترك و اجرايي شدن تفاهم نامه هاي مختلف بين كشورهاي اوكراين، استراليا و ايرلند تسهيل مي شود.

وي اضافه كرد: از دلايل پيشنهاد وزارت علوم براي پذيرفتن مسئوليت كميسيون هاي مشترك اين كشورها، وجود 12 هزار دانشجوي غير بورسيه ايراني در اوكراين، حدود 130 دانشجوي بورسيه ايراني در استراليا و امكان برقراري ارتباط علمي و پژوهشي با دانشگاه هاي اين كشورها بوده است.

قرباني خاطر نشان كرد: وزارت علوم تلاش مي كند در جريان برنامه هاي حمايتي و نظارتي كشورهاي مختلف براي دانشجويان غير بورسيه ايراني باشد و نظارت و حمايت از اين دانشجويان را تا جايي كه امكان دارد به عهده گيرد.

وي ادامه داد: به عنوان مثال برگزاري كلاس هاي زبان روسي در ايران براي دانشجويان ايراني غير بورسيه كه قصد تحصيل در اوكراين را دارند، در دستور كار است.

به گزارش مهر، كميسيون هاي مشترك در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، علمي و .. با كشورهاي مختلف به ويژه كشور هاي همسايه تشكيل مي شوند و هر سال يك بار تشكيل جلسه داده و تفاهم نامه هاي مشترك را بررسي مي كنند. تمامي امور مربوط به كميسيون ها با همكاري وزارتخانه هاي ذيربط صورت مي گيرد. وزارت علوم به تازگي رياست كميسيون هاي مشترك اوكراين، استراليا و ايرلند را پذيرفته است و با همكاري ديگر وزارتخانه هاي ذيربط امور مربوط به كميسيون را انجام مي دهد.