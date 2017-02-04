تلاش ترامپ برای دفاع از دستور مهاجرتی خود با تمسک به مرتجعین عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا امروز با انتشار چند پیام توئیتری به توجیه اقدام خود در صدور دستوری مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران ۷ کشور مسلمان به کشورش پرداخت.

وی در یکی از پیام های خود مدعی شد: جالب است که کشورهای خاصی در خاورمیانه با این ممنوعیت موافق هستند. آن ها می دانند که اگر برخی افراد اجازه ورود یابند، حاصلی جز مرگ و ویرانی نخواهد داشت.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا در توئیت دیگری خطاب به مخالفان طرح مهاجرتی خود بدون اشاره به قوانین مهاجرتی بین المللی در این باره گفته است: هنگامیکه کشوری به دلایل مسائل ایمنی و امنیتی توانائی لازم برای اینکه بگوید چه کسی می تواند بماند و چه کسی نمی تواند بماند یا برود را نداشته باشد، مشکل بزرگی ایجاد می شود.

گفتنی است، مقامات چند کشور عربی در خاورمیانه در روزهای گذشته از اقدام ترامپ در ممنوعیت ورود مهاجران ۷ کشور مسلمان به این کشور دفاع کرده بودند.

لازم به ذکر است، یکی از قضات ایالت «واشنگتن» آمریکا با صدور حکمی، سیاست مهاجرتی ترامپ را به چالش کشید و آن را علیرغم اعتراض کاخ سفید، به طور موقت تعلیق کرده بود.

«جیمز رابرت» یکی از قضات فدرال شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا طی حکمی، دستور لغو موقت سیاست مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور، مبنی بر ممانعت از ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا برای یک بازه زمانی ۹۰ روزه را صادر کرده بود.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا نیز دقایقی پیش با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد که حکم یکی از قضّات فدرال پیرامون نقض دستور خود را لغو خواهد کرد.

در پیام توئیتری ترامپ در این باره آمده بود: حکم این قاضی که مانع از اجرای قانون در کشور ما شده است مضحک بوده و لغو خواهد شد.