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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۱۱

ترامپ در واکنش به حکم لغو دستور مهاجرتی خود اعلام کرد:

حکم قاضی فدرال مضحک بوده و لغو خواهد شد

حکم قاضی فدرال مضحک بوده و لغو خواهد شد

رئیس جمهور جدید آمریکا در واکنش به حکم یکی از قضات فدرال درباره نقض دستور مهاجرتی وی اعلام کرد: حکم این قاضی که مانع از اجرای قانون در کشور ما شده است مضحک بوده و لغو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا دقایقی پیش با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد که حکم یکی از قضّات فدرال پیرامون نقض دستور خود را لغو خواهد کرد.

در پیام توئیتری ترامپ در این باره آمده است: حکم این قاضی که مانع از اجرای قانون در کشور ما شده است مضحک بوده و لغو خواهد شد.

لازم به ذکر است، یکی از قضات ایالت «واشنگتن» آمریکا با صدور حکمی، سیاست مهاجرتی ترامپ را به چالش کشید و آن را علیرغم اعتراض کاخ سفید، به طور موقت تعلیق کرده بود.

«جیمز رابرت» یکی از قضات فدرال شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا طی حکمی، دستور لغو موقت سیاست مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور، مبنی بر ممانعت از ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا برای یک بازه زمانی ۹۰ روزه را صادر کرده بود.

کد مطلب 3896879

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