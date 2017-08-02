ترامپ طرح قوانین جدید مهاجرت به این کشور را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دِیلی مِیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز طرحی را مورد تأئید قرار داد که بر اساس آن اصلاحات زیادی در روند مهاجرت به این کشور تا سال ۲۰۲۷ ایجاد می شود به نحوی که قوانین جدید به جای تأکید بر «روابط خانوادگی»، «مهارت محور» خواهند بود.

بر اساس این گزارش، ترامپ صبح امروز چهارشنبه طرحی را تأئید کرد که با آغاز اجرای آن از سال ۲۰۲۷ میلادی پیش بینی می شود از تعداد دریافت کنندگان کارت سبز برای اقامت در این کشور کاسته خواهد شد.

به گزارش این رسانه، در این طرح که توسط ۲ سناتور آمریکائی به نام های «تام کاتن» و «دیوید پردوس» (David Perdue) تهیه و ارائه شده است، قرار است به جای تأکید بر روابط خانوادگی برای اقامت در آمریکا، افرادی با ارزنده ترین مهارت ها در این کشور مقیم شوند.

دونالد ترامپ امروز در اظهاراتی در کنار دو سناتور طراح این طرح در کاخ سفید در این باره گفت: سیاست مهاجرتی کنونی فشار زیادی را بر کارگران آمریکائی، مالیات دهندگان و منابع اجتماعی وارد می آورد.

وی ادامه داد: برای مردم ما، شهروندان و کارگران ما این امر عادلانه نیست.

لازم به ذکر است، ترامپ در نطق ماه فوریه خود در کنگره آمریکا اعلام کرده بود که خواستار قوانین مهاجرتی مهاجرتی «شایسته محور» در این کشور است.