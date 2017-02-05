ترامپ: ما در راه امنیت این کشور، موفق خواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا پس از اینکه دادگاه استیناف این کشور فوریت رسیدگی به قانون منع مهاجرت بر اساس دستور وی را رد کرد، در اظهاراتی وعده داد که این کشور بالاخره بر لغو دستور قاضی فدرال پیروز خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا در این باره گفت: وزارت دادگستری پرونده ای را برای بررسی این امر تشکیل داده و آن را دنبال خواهد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: ما در راه امنیت این کشور، موفق خواهیم شد.

لازم به ذکر است، مقامات قضایی دادگاه استیناف آمریکا ساعاتی پیش درخواست اولیه برای رسیدگی فوری و تجدیدنظر درباره لغو قانون منع مهاجرت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور را رد کرده بودند.

مقامات قضایی دادگاه تجدیدنظر آمریکا از هر دو طرف دعوی درخواست کردند پیش نویس قانونی اسناد خود را قبل از آن که قضات مربوط درباره آن تصمیم بگیرند، به دادگاه تسلیم کنند.

شایان ذکر است، «جیمز روبارت» قاضی فدرال شهر سیاتل ایالت «واشنگتن» آمریکا جمعه گذشته طی حکمی، دستور لغو موقت سیاست مهاجرتی «دونالد ترامپ» مبنی بر ممانعت از ورود اتباع ۷ کشور مسلمان به خاک آمریکا برای یک بازه زمانی ۹۰ روزه را صادر کرده بود.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا نیز روز گذشته و در واکنش به این امر، با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد که حکم قاضی فدرال پیرامون نقض دستور خود را لغو خواهد کرد.

در پیام توئیتری ترامپ در این باره آمده بود: حکم این قاضی که مانع از اجرای قانون در کشور ما شده است مضحک بوده و لغو خواهد شد.