فردا؛ اولین جلسه رسمی بررسی استیضاح آخوندی در کمیسیون عمران

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردا اولین جلسه رسمی کمیسیون عمران برای بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی برگزار می شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه استیضاح کنندگان و آقای آخوندی حضور خواهند داشت.

به گزارش مهر، ۱۵ آذر ماه سال جاری استیضاح آخوندی وزیر راه و شهرسازی با امضای ۸۲ نماینده به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شد. طبق آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون عمران مکلف بود ظرف یک هفته با دعوت از استیضاح کنندگان و وزیر مربوط موارد استیضاح را بررسی کند. پس از مدت مذکور در صورتی که حداقل ۱۰ نفر از امضا کنندگان استیضاح از طرح آن منصرف نشوند، استیضاح باید در اولین جلسه علنی طرح شود. این در حالی است که حدود دو ماه از طرح این استیضاح می گذرد اما هنوز گزارش کمیسیون عمران به هیات رئیسه ارسال نشده است.

گفتنی است، استیضاح آخوندی در ۱۲ محور و پس از حادثه برخورد قطار تبریز مشهد با یک قطار دیگر در سمنان و جان باختن حدود ۵۰ نفر از هموطنان از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد.