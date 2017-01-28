مشاوران نظامی ایران و مقاومت داخلی نبود، دمشق و بغداد سقوط می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا که در یادواره سردار شهید محسن صفوی و شهدای مهندس و مهندسی رزمی استان اصفهان سخنرانی می کرد، گفت: سلام خدا بر بیش از یکهزار شهیدمهندسی رزمی استان اصفهان که مظلوم و اثر گذار بودند، سرداران شهیدی همچون آقاسی زاده، رضوی، حجتی زارعان، جولایی و دیگر شهداء گمنام مهندسی رزمی که یاد و نامشان کمتر ذکر می شود.

وی افزود: ماه های بهمن و اسفند هر سال، ماه های عجیبی در تاریخ ملت بزرگ ایران هستند، از یک سو پیروزی انقلاب کبیر اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷، سرنوشت سیاسی ملت را و مسیر تاریخ ایران و منطثه را تغییر داد و از سوی دیگر بیشترین عملیتهای ۸ سال دفاع مقدس و پیروزیها، همچون عملیاتهای فاو، کربلای ۵ عملیاتهای خیبر و بدر در این دو ماه پایانی سال رقم خورد.

وی افزود: در این دوماه به یاد خاطره های رشادتها و فداکاریها، رنجها و سختی های رزمندگان و ملت عزیزمان در ماه های بهمن و اسفند و به یاد شهدای قهرمان و مظلوم مهندسی، ۶۰۰ شهید عزیز جهاد سازندگی نجف آباد و استان اصفهان، تا مهندسی لشکرهای ۱۴ امام حسین (ع) و ۸ نجف اشرف، قمر بنی هاشم، گروه مهندسی ۴۰ صاحب الزمان و مهندسی ارتش می افتم که از آنها و رشادتهای آنان کمتر نامی ذکر شده است.

سرلشکر صفوی در ادامه با ضرورت تبیین تاریخ و خاطرات دفاع مقدس گفت: اگر فرهنگ و عظمت حماسه های صبر و استقامت خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز بخوبی در طول سال توسط بیش از ۹۰ سازمان و نهاد فرهنگی ما به جوانان منتقل شود، انگاه این تاریخ پشتوانه عظیمی برای امنیت ملی و قدرت دفاع همه جانبه ما تا یکصد سال آینده خواهد بود.

وی افزود: اگر ۵۲ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال ایران از فهم این تاریخ غافل شوند ممکن است تاریخ تکرار شود.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه با تشریح نقش مهندسی رزمی در پیروزی عملیاتهای بزرگ دفاع مقدس گفت: عملیات مهندسی کلید رمز و مشکل گشای عملیات فتح المبین بود، اگر تنگه ذلیجان در ارتفاعات میشداغ توسط عزیزان مهندسی جهاد سازندگی شکافته نمی شد، عملیات فتح المبین پیروز نمی شد.

وی ادامه داد: اگر در فتح خرمشهر پل های شناور ارتش روی رودخانه کارون نصب نمی شد عبور حدود بیست هزار نیرو و تجهیزات در یک شب و پیشروی شبانه یگانهای ۱۴ امام حسین (ع)، کربلا و ۸ نجف در عمق حدود ۲۵ کیلومتری تا رسیدن به جاده خرمشهر و اهواز امکان پذیر نبود.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود: احداث پل شناور خیبری در عملیات خیبر در اسفند ماه ۶۲ حقیقتا در تثبیت جزایر مجنون که فرمان امام (ره) بود تاثیر اساسی گذاشت.

سرلشکر صفوی با اشاره به خلاقیتهای صورت گرفته توسط مهندسی رزمی در جنگ تحمیلی گفت: احداث پل خاکی بر روی رودخانه بهمنشیر در عملیات فتح فاو ۶۴ توسط سردار شهید حاج سید محسن صفوی فرمانده قرارگاه صراط المستقیم یک خلاقیت و نبوغ مهندسی بود.

وی با بیان اینکه در هیچ عملیاتی نبود که مردم قهرمان استان اصفهان حضور نداشته باشند، گفت: استان اصفهان علاوه بر اینکه در گذشته و حال قطب علمی، فرهنگی، تمدنی و مذهبی بوده و می باشد، در زمان جنگ برای خود قطبی دفاعی بود. انصافا مردم استان اصفهان در سال‌های دفاع مقدس سنگ تمام گذاشتند وخون شهیدان مکتب مقاومت را در بین کشورهای اسلامی شکل داد و ایجاد کرد.

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: مکتب مقاومت به لبنان رفت و حزب الله را تشکیل داد، مکتب مقاومت با حضور در سوریه به آن‌ها یاد داد چگونه ۶۸ ماه در برابر تروریستهای کافر مقاومت کنند.

وی افزود: مکتب مقاومت در عراق ۲۰ تیپ حشدالشعبی را تشکیل داد که اکنون در حال آزادسازی موصل هستند، شهدای ملت ایران درس مقاومت را به دیگر کشورها آموختند.

سرلشکر صفوی در ادامه با اشاره به تدابیر رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: اگرتدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و مشاوران نظامی ایران و مقاومت دولتها و ملتهای سوریه و عراق نبود، دمشق و بغداد احتمالا سقوط می کرد. ما به وجود این رهبری افتخار می‌کنیم و از خدا می‌خواهیم که وجود رهبر معظم انقلاب که حامی امنیت و مدافع استقلال و حقوق ملتها و کشورهای اسلامی است را حفظ کند.