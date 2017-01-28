ابعاد آلودگی هوا و ترافیک شهری مورد بررسی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهرداد فرخی، مهمترین معضل در رفع مشکل آلودگی هوا در کلانشهرها را عدم درک عمیق مشکل توسط مردم و مسئولان دانست و یکی از مهمترین نمودهای عدم درک خطر آلودگی هوا را مساله «تشدید و قفل شدن ترافیک در کلان شهرها» بیان داشت.

وی افزود: بر اساس سند جهانی سندای ، یکی از راهکارهای کاهش ریسک آلودگی هوا ، درک خطر ناشی ازپیامدهای زیان بار آن می باشد و ضروری است اثرات زیان بار آلودگی هوا بر سلامتی و کیفیت زندگی دراز مدت شهروندان به روشنی مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد.

استاد گروه سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به تصویب «برنامه جامع مبارزه با آلودگی هوای تهران» در سال ۱۳۷۹ و قانونی دیگر در پاییز ۱۳۸۶ با عنوان «طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران»، از محقق نشدن کامل این اهداف و برنامه ها گفت و یادآوری کرد: اخیرا با تلاش مجموعه فرهنگستان علوم پزشکی ایران، سند جامع حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا مصوب و رونمایی شد.

فرخی افزود: راه حل های اجرای این برنامه ها، به طور حتم آسان نخواهد بود، چرا که این مشکل در طول زمان از سوی بشر به وجود آمده و با تغییرات اقلیمی نیز شتاب بیشتری گرفته است.

وی تصریح کرد: نشست علمی متخصصان دانشگاه برای اجرایی شدن این سند و کمک به درک خطر آلودگی هوا و در راستای لایحه اصلاح قانون جلوگیری از آلودگی هوا، ابعاد مختلف مساله آلودگی هوا و ارتباط آن با ترافیک شهری را مورد بررسی قرار می دهد.

نشست علمی «درک خطر آلودگی هوا و ترافیک»، روز یکشنبه ۱۰ بهمن ۹۵ ساعت ۹ تا ۱۱ در سالن دکتر شاملو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود.

در این نشست علمی، نمایندگان سازمان های محیط زیست، شهرداری تهران، پلیس راهور ناجا و گروهی از دست اندرکاران تدوین سند جامع حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا نیز حضور خواهند داشت.