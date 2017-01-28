  1. جامعه
  2. شهری
۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۴

در نشست علمی متخصصان؛

ابعاد آلودگی هوا و ترافیک شهری مورد بررسی قرار می گیرد

ابعاد آلودگی هوا و ترافیک شهری مورد بررسی قرار می گیرد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از بررسی ابعاد مختلف آلودگی هوا و ارتباط آن با ترافیک شهری در نشست علمی متخصصان، تحت عنوان «درک خطر آلودگی هوا و ترافیک»خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهرداد فرخی، مهمترین معضل در رفع مشکل آلودگی هوا در کلانشهرها را عدم درک عمیق مشکل توسط مردم و مسئولان دانست و یکی از مهمترین نمودهای عدم درک خطر آلودگی هوا را مساله «تشدید و قفل شدن ترافیک در کلان شهرها» بیان داشت.

وی افزود: بر اساس سند جهانی سندای ، یکی از راهکارهای کاهش ریسک آلودگی هوا ، درک خطر ناشی ازپیامدهای زیان بار آن می باشد و ضروری است اثرات زیان بار آلودگی هوا بر سلامتی و کیفیت زندگی دراز مدت شهروندان به روشنی مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد.

استاد گروه سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به  تصویب «برنامه جامع مبارزه با آلودگی هوای تهران» در سال ۱۳۷۹ و قانونی دیگر در پاییز ۱۳۸۶ با عنوان «طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران»، از محقق نشدن کامل این اهداف و برنامه ها گفت و یادآوری کرد:  اخیرا با تلاش مجموعه فرهنگستان علوم پزشکی ایران، سند جامع حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا مصوب و رونمایی شد.

فرخی افزود: راه حل های اجرای این برنامه ها، به طور حتم آسان نخواهد بود، چرا که این مشکل در طول زمان از سوی بشر به وجود آمده و با تغییرات اقلیمی نیز شتاب بیشتری گرفته است.

وی تصریح کرد: نشست علمی متخصصان دانشگاه برای اجرایی شدن این سند و کمک به درک خطر آلودگی هوا و در راستای لایحه اصلاح قانون جلوگیری از آلودگی هوا، ابعاد مختلف مساله آلودگی هوا و ارتباط آن با ترافیک شهری را مورد بررسی قرار می دهد.

نشست علمی «درک خطر آلودگی هوا و ترافیک»، روز یکشنبه ۱۰ بهمن ۹۵ ساعت ۹ تا ۱۱ در سالن دکتر شاملو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود.

در این نشست علمی، نمایندگان سازمان های محیط زیست، شهرداری تهران، پلیس راهور ناجا و گروهی از دست اندرکاران تدوین سند جامع حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا  نیز حضور خواهند داشت.

کد مطلب 3890065
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها