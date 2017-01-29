بازنشر رمانی پس از ۲۳ سال/ «یورت» دوباره خواندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «یورت» نوشته سیدحسن میرکاظمی که پیش از این در سال ۱۳۷۲ منتشر شده بود پش از سال‌ها از سوی نشر آموت برای نوبتی دیگر منتشر شد.

این رمان نخستین رمان واقع‌گرایانه از زندگی مردم ترکمن صحراست و قلمرویی از هستیِ مردان، زنان و دختران ترکمن را به نمایش می‌کشد.

خواننده در این رمان با زندگیِ اندیشه، زندگیِ موقعیت، و زندگیِ رهایی برآمده از تجربه و رویاهای صحرا روبرو می‌شود.

عامل اصلی ایجاد جاذبه‌ در رمان یورت، عشق است، و نویسنده سعی کرده در بستر آن زندگی اجتماعی و تاریخی ترکمن صحرا را از دوره محمدعلی شاه مخلوع تا تخت قاپوی رضاشاهی بازآفرینی کن به همین دلیل قهرمان این رمان نماد نسلی است که در دوره‌ی تزاری- قاجاری و رضا شاهی جنگیده است، رنج کشیده است، و افق در نگاهش چون شعله لرزان

سید حسن میرکاظمی متولد ۱۳۲۱ گرگان است. از این نویسنده تا کنون بیش از ۳۰ کتاب در حوزه‌های ادبیات داستانی و عوام، شامل افسانه‌ها به چاپ رسیده است. نخستین کتابش جایزه اول وزارت آموزش و پرورش را از آن خود کرد.

«یورت» در سال ۱۳۷۲ بهترین رمان سال و برنده جایزه مجله گردون شد. از آثار دیگر نویسنده داستان «آلامان» به زبان آلمانی ترجمه شده است.

رمان «یورت» نوشته‌ی «سیدحسین میرکاظمی» در ۳۵۰ صفحه و به قیمت ۲۲۵۰۰ تومان توسط «نشر آموت» منتشرشده است.