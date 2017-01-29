برگزاری کارگاه پرورش طیور در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم

حمید زرگری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از برگزاری دوره نظری و عملی پرورش بوقلمون در این واحد خبر داد و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را هدف از اجرای این طرح های آموزشی برشمرد.

وی افزود: در سال جاری دو کارگاه پرورش شترمرغ نیز در این واحد برگزار شده که با استقبال علاقه مندان جهرمی و بهره برداران شهرستان های مجاور همراه بوده است.

زرگری با بیان اینکه پس از برگزاری دوره آموزش پرورش بوقلمون، کارگاه پرورش بلدرچین نیز اجرا می شود، از اشتغالزایی چشمگیر این دوره ها خصوصا در زمینه پرورش شترمرغ در جهرم و شهرستان های مجاور خبر داد.

رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهرم خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که با دعوت از اساتید مجرب و صاحب نظر کشوری در حوزه های مذکور، برگزاری این دوره ها را از حالت کلاسیک به شکل کاربردی و صنعتی و نهایتا اشتغال زایی سوق دهیم.

زرگری گفت: علاوه بر کارگاه آموزش پرورش بوقلمون در سال جاری دو کارگاه پرورش شترمرغ نیز در این واحد برگزار شده که با استقبال علاقه مندان جهرمی و بهره برداران شهرستان های مجاور همراه بوده است.