دست راست محسن رضایی در جنگ چه کسی بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار تصویری از شهید سرلشکر حسن باقری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

«دست راست من

چند ماهی از انقلاب نگذشته بود که‌ گروه فرقان شروع به ترور انقلابیون ازجمله شهید مطهری و دیگران کردند. جمعی از جوانان انقلابی را گرد هم جمع کرده و یک واحد اطلاعات درست کردیم.

روزی رهبر معظم انقلاب جوانی را پیش من فرستاد به نام غلامحسین افشردی. با او مصاحبه کردم، نظرم را جلب کرد و کار با او را شروع کردیم. به او گفتم از فردا اسم تو حسن باقری است.

پیشرفت خوبی کرد. جنگ که شروع شد اورا به جبهه فرستادم. وقتی فرماندهی سپاه را به عهده گرفتم دست راست مرا در جبهه به عهده داشت و به یکی از فرماندهان بزرگ ایران تبدیل شد.

امیدوار بودم که یک‌بار دیگر می‌توانستم باقری‌ها و باکری‌ها و سلیمانی‌ها را پرورش دهم.»