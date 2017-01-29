انقلاب اسلامی تاثیر زیادی بر سطوح مختلف جهانی گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری صبح امروز در جشنواره سراسری امام علی (ع) ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهارداشت: یاد تمام شهدای انقلاب اسلامی را گرامی می داریم که جانشان را برای پیشبرد انقلاب و جبهه مقاومت تقدیم کردند.

وی افزود: چند سالی است که بدنبال موضوع تحول خواهی رهبری از سپاه، معاونت پژوهش با این رویکرد ایجاد شده است که پیشرفت خوبی صورت گرفته و هم اکنون وقت بهره برداری از آن است.

فرمانده کل سپاه گفت: علم و دانش و دانش بنیان شدن سپاه مهم است و تعابیر گوناگونی از این موضوع وجود دارد. دانشی که امروز مورد نیاز سپاه و انقلاب اسلامی بوده دانشی است که بخشی از آن مربوط به علوم انسانی است. تحقیقات صنعتی، پزشکی و سایر علوم موضوع بحث ما نیست.

جعفری با مهم دانستن دانش نظامی تصریح کرد: دانش نظامی انواع مختلف دارد که یک نوع آن دانش کلاسیک است و اینکه چگونه ما در جنگ های کلاسیک باید بجنگیم.

وی با بیان اینکه با انقلاب رویکردها و مبانی کاملا تغییر کرد افزود: این انقلاب تاثیر بسیار زیادی در دنیا و در عرصه ها و سطوح مختلف گذاشته است. دانش های نظامی کلاسیک با مبانی غیر انقلابی در زمان جنگ فقط ۳ ماه در ابتدای جنگ دوام آورد. در دی ماه که عملیات هویزه شکست خورد نسخه دانش کلاسیک نظامی بسته شد.

سرلشکر جعفری افزود: آقای بنی صدر به عنوان مدافع دانش کلاسیک نظامی به امام راحل گفت نمی توانیم بجنگیم و باید مذاکره کنیم.

فرمانده کل سپاه با طرح این سوال که جنگ چگونه اداره شد؟، توضیح داد: پس از دی ماه سال ۵۹ با عملیات هایی که انجام شد و با مبانی دیگری کار ادامه پیدا کرد و منجر به آزادسازی خرمشهر شد. بعد از یک و نیم سال دشمن مقابل یعنی صدام تقاضای آتش بس و مذاکره کرد.

وی تصریح کرد: در مقابل قدرتی که در چارچوب این دانش به کار گرفته شد، یک سبک مدیریتی دیگری جایگزین شد. در سه ماه اول جنگ هم نیروهای مردمی بودند، اما مهم تفکر بکارگیری آنها بود.

سرلشکر جعفری، سپاه را محور تغییر بر مبانی دانش عنوان کرد و افزود: ما دانش های قبلی را با یک مبانی دیگر در زمان جنگ کنار گذاشتیم و به دنبال کسب مجموعه دانشی جدید رفتیم. این یک نمونه از تغییر دانش است.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه در تمامی عرصه های فعالیت و اقدام در کشور ما با همین سبک باید صورت بگیرد، توضیح داد: سبک مدیریت در سپاه در کشور چگونه باید باشد؟ ما هم اکنون دانش مدیریتی را از کجا آورده ایم؟ معلوم نیست از کجا آمده. مباحث اقتصادی، جامعه شناسی و اداره جامعه نیز همین طور است. اینکه مقام معظم رهبری بر تحول بر علوم انسانی تاکید می کنند، به این خاطر است.

وی با طرح این سوال که ما دانش را از کجا باید بیاوریم، تصریح کرد: مشکل و گیر ما در انقلاب اسلامی همین جا است و وابسته به ایجاد انقلاب یا تحول در علوم انسانی یا دانش های دیگر است. در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی به شدت نیاز به تحول داریم.

سرلشکر جعفری گفت: یک مسیر انحرافی که ما پس از انقلاب طی کردیم و چالش بزرگی هم است اینکه به سراغ دانش هایی با مبانی دیگر رفتیم؛ زیرا انقلاب فرهنگی در دانشگاه ایجاد نشد و پس از انقلاب فرهنگی دانشگاه باز شده و دانشجویان با همان علوم تربیت شدند و امروز در جایگاه های مختلف قرار دارند.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه سپاه ماموریت دارد که در این عرصه ها نقش ایفا کند، گفت: سپاه چگونه به عنوان یک نهاد انقلابی پویا و به روز باید حفظ شود؟ یک نهاد انقلابی که این انتظار از آن می رود و مدام در معرض تهدید بروکراسی و خستگی سازمان است. چه کسی باید از آن مراقبت کند. مسئله یابی و نیازسنجی در مسائل اساسی مهم است.

وی خاطرنشان کرد: مردمی بودن و انقلابی بودن دو ویژگی خاص سازمان سپاه است. ممکن است همه ادعای مردمی و انقلابی بودن داشته باشند، اما یک سازمان که وجه تمایزش با سازمان های دیگر مردمی بودن و انقلابی بودن است، چیست؟

فرمانده کل سپاه ادامه داد: مشکل ما این است که همه واژه های خوب را می خواهند داشته باشند. مبنای تشکیل سپاه، دین و تقوا است و این سازمان چه تفاوتی با سازمان هایی دارد که مبانی اش این نیست؟

سرلشکر جعفری در ادامه گفت: درک انقلابی یک بحث است و انقلابی عمل کردن بحث دیگری است. سپاه بر اساس درک وظیفه انقلابی باید عمل انقلابی داشته باشد.

وی اضافه کرد: موضوع اساسی دیگر مدیریت جهادی است و تفاوت مدیریت جهادی با مدیریت غیرجهادی در چیست؟ مثل اقتصاد مقاومتی هر کسی که کاری انجام می دهد می گوید اقتصاد مقاومتی چون شعار سال است.

فرمانده کل سپاه اقتصاد مقاومتی را یک نگاه جدید و تحول جدید دانست و گفت: خیلی از فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می شود که از قبل هم انجام شده پس ما از ابتدای انقلاب اقتصاد مقاومتی را انجام می داده ایم؛ چه لزومی داشت حضرت آقا اقتصاد مقاومتی را بفرمایند؟ پژوهش ها در سپاه باید بر این مبنا باشد.

سرلشکر جعفری ادامه داد: هیات های اندیشه ورزی به شدت در سپاه مورد نیاز است. انقلاب اسلامی که سپاه درست شده تا آن را به صورت درست، به موقع و غیرمحافظه کارانه پاسداری کند، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سپاه در عرصه عمل توانسته با مبانی نزدیک به عمل انقلابی پیش برود و به سبک های اجاره ای و تقلیدی متکی نبوده است، گفت: در صحنه جنگ و مسائل امنیتی که دستاوردهای آن ملموس بوده، سپاه موفق عمل کرده است.

فرمانده کل سپاه کار سخت سپاه را در عرصه جنگ نرم عنوان کرد و افزود: نقش الگوسازی که سپاه باید داشته باشد، مهم است. نقش پژوهشگران اسلامی و انقلابی واقعی اهمیت دارد و انشاءالله مبانی را از اسلام ناب محمدی بگیرند.

سرلشکر جعفری در پایان گفت: مشکلی در عرصه های مختلفی مثل استکبارستیزی و سیاست خارجی نداریم البته نه سیاست خارجی که مسئولین دنبال می کنند، بلکه سیاست خارجی که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند؛ گیری در این مسائل نداریم.