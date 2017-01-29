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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

فیلم/ بابک حمیدیان را با سیمرغ فجر در «خرگیوش» ببینید

فیلم/ بابک حمیدیان را با سیمرغ فجر در «خرگیوش» ببینید

بابک حمیدیان را با سیمرغ فجر در اکران عمومی فیلم سینمایی «خرگیوش» ببینید.

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به گزارش خبرگزاری مهر، «خرگیوش» اولین فیلم بلند سینمایی مانی باغبانی به تهیه کنندگی حبیب اسماعیلی است که از رقابت در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر کنار گذاشته شد، اما عوامل فیلم تلاش می کنند به زودی «خرگیوش» را اکران عمومی کنند.

در این فیلم بابک حمیدیان، سیامک انصاری، جواد عزتی، مینا ساداتی، پانته آ سیروس، همایون ارشادی، امید روحانی، ملیکا شریفی نیا، مانیا علیجانی به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه داستان این اثر  آمده است: هیچ شبی مثل امشب نیست... .

در قسمتی از این فیلم بابک حمیدیان سیمرغ جشنواره فیلم فجر را در دست دارد.

کد مطلب 3890476
زهرا منصوری

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