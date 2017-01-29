برگزاری نخستین کنفرانس وحدت ادیان آسمانی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی فرهنگی ایران در سوریه با همکاری وزارت اوقاف این کشور، نخستین کنفرانس اندیشه‌ای را با عنوان «وحدت ادیان آسمانی و نقش آن در صلح جهانی» برگزار کرد.

سخنران افتتاحیه این کنفرانس محمد عبدالستار السید، وزیر اوقاف سوریه بود. وی ضمن قدردانی از حضور و مشارکت علما و شخصیت‌های اسلامی و مسیحی دینی در این کنفرانس، این کنفرانس را به صورت رسمی افتتاح کرد.

سپس مطران نیکولا بعلبکی از کلیسای رم ارتدکس، با بیان سخنانی درباره اهمیت گفت‌وگوی بین ادیان آسمانی صحبت کرد.

سخنران بعدی محمد سعید رمضان البوطی، رییس اتحادیه علمای بلاد شام و رییس دانشکده الهیات، بود. وی در سخنان خود ضمن تلاوت آیاتی از قرآن که به اهمیت گفت‌وگو با ادیان آسمانی تأکید می‌کند، به همزیستی مشترک بین ادیان مختلف در سوریه اشاره کرد و گفت: پیروان ادیان آسمانی در سوریه همواره در کنار هم زندگی می‌کردند و روابط خوبی با هم دیگر داشته‌اند.

سپس مطران متی خوری از کلیسای سریان انطاکیه و مشرق، به روابط مثبت بین مسیحیان و مسلمانان در سوریه اشاره کرد و گفت: سوریه مهد تمدنظهای جهان بوده و هست و امیدواریم با شکست خوردن تکفیری‌ها و تروریست‌ها در سوریه، این کشور دوباره جایگاه دینی و تمدنی خود را بازیابد و همه مردم آن با صلح و آسایش در کنار هم زندگی کنند.

سپس آیت‌الله محمدعلی تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام سخنرانی کرد. وی گفت: همانگونه که مشترکات بین مذاهب اسلامی به بیش از 90 درصد می‌رسد، مشترکات بین ادیان الهی نیز بسیار زیاد است.

وی افزود: گفت‌وگوی بین ادیان آسمانی برای تبیین و رسیدن به مشترکات بسیار ضروری است. ادیان الهی به ایمان در نظریه فطرت، با هم مشترک هستند و این خیلی مهم است؛ چرا که به وسیله آن می‌توان به مفهوم حق، عدالت و آزادی رسید.

آیت‌الله تسخیری در پایان سخنان خود گفت: تمدن بشری محتاج این نوع گفت‌وگو بین ادیان در جهان است تا مشکلات تمدن بشریت را حل کند و با این عمل ثابت خواهد شد که دین به محبت و انسانیت دعوت می‌کند؛ در حالیکه نزاع‌های دایر در مناطق مختلف جهان منشأ سیاسی دارد نه دینی. بنابراین معتقدم که مردان دینی اسلام و مسیحیت می‌توانند خدمت برگی به بشریت و ادیان در جهان ارایه دهند.

سپس مونسینیور میشیل فریفر، رییس دادگاه‌های کلیسای مارونی و نماینده مطران سمیر نصار، رییس کلیسای مارونی در دمشق، صحبت کرد. وی با الهام گرفتن از عنوان کنفرانس درباره وحدت ادیان آسمانی گفت: معتقدم که هیچ صلحی جز در وحدت بین بشریت ایجاد نمی‌شود؛ چراکه در پایان هدف ادیان آسمانی اجرای احکام خداوند بر روی زمین است. پس انسان باید به طرح صلح جهانی پایبند باشد.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: اگر همه ما برای صلح کار نکنیم خائن خواهیم بود، بنابراین ما باید چه در کلیسا یا در مساجد به مسئولیت خود عمل کنیم و به خاطر ایجاد صلح در جهان بکوشیم.

سخنران بعدی شیخ حسان عبدالله، رییس هیأت مدیر مجمع علمای مسلمان در لبنان بود. وی در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که ظلمی که در طول تاریخ معاصر به این منطقه وارد شده به علت اشغال فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی است. وی گفت: این رژیم هموار می‌کوشد تا با ایجاد تفرقه و خلاف بین ادیان و مذاهب و با سوءاستفاده از دین، بر منطقه ما مسلط شود. بنابراین بقای این رژیم و استکبار جهانی در منطقه ما مرهون ایجاد اختلاف بین مردم و ادیان مختلف موجود در این منطقه است.

مطران سیبوه سرکیسیان، اسقف کلیسای ارامنه در ایران و نماینده کاتلیکوس آرام اول پاتریک ارامنه در جهان هم در سخنرانی خود در این کنفرانس با اشاره به اینکه هدف اصلی ادیان در جهان ترسیخ صلح در بین پیروان و همزیستی با دیگران است، گفت: حضرت مسیح (ع) می‌گوید؛ خوشا به حال صلح‌گرایان. و در این باره حضرت علی (ع) نیز می‌گوید؛ مردم دو نوع هستند، یکی برادر تو در دین است و دیگری مثل تو در خلقت.

وی افزود: با اینکه این منطقه مهد تمدن و ادیان الهی است؛ ولی برپایی حکومت عبری، باعث تفکیک منطقه و باعث تفرقه بین ادیان و مذاهب شده است.

سیبوه سرکیسیان در ادامه با اشاره به اینکه در ایران مسیحیان حقوق ویژه‌ای داراند و این امر در قانون اساسی ایران آمده است، افزود: مسیحیان و اقلیت‌های دینی دیگر در ایران آزادند تا مراسم دینی خود را به طور کامل اجرا کنند.

در ادامه برگزاری این کنفرانس شیخ زهیر جعید، هماهنگ‌کننده کل جبهه کار اسلامی در لبنان، با ذکر آیه‌هایی از قرآن مجید که به نزدیک بودن مسیحیان نسبت به مسلمانان و دشمنی یهود با مسلمانان اشاره می‌کند، گفت: اسلام در منطقه خاورمیانه از وجود مسیحیان محافظت کرد و مشکلات کنونی حاصل بین مسیحیان و مسلمانان به علت مشکلات و منافع سیاسی اطراف است نه به علت اختلاف دینی.

سخنران بعدی هم اسقف فایز محفوظ، بود. وی در سخنان خود با اشاره به عنوان کنفرانس گفت: تمام جهانیان درباره صلح جهانی صحبت می‌کنند و لی با این حال جنگ و خونریزی ادامه دارد؛ زیرا صلح آنان مبتنی بر ادیان آسمانی خدا نیست بلکه مطابق مصالح و سیاست‌های آنان است.

آیت‌الله ابوالفضل طباطبایی، نماینده مقام معظم رهبری در سوریه نیز در سخنان خود در این کنفرانس، ضمن اشاره به اینکه خداوند متعال پیامبران را برای هدایت تمامی بشر فرستاده است، اظهار کرد: در ادیان مشترکات زیادی وجود دارد و این امر دارای تأثیرات مثبتی است که حتی در قرآن به صراحت درباره گفت‌وگوی ادیان اشاره شده و مسلمانان را به گفت‌وگو با اهل کتاب دعوت کرده است.

وی در ادامه سخنان خود افزود: گفت‌وگو بین مسلمانان و مسیحیان، گفت‌وگوی بین اهل ایمان به خداوند و ایمان به معاد و امر به معروف است و این نوع گفت‌وگو باعث ایجاد تمدن واحدی در جهان می‌شود که باعث احترام پیروان ادیان مختلف به همدیگر می‌شود.

آیت‌الله طباطبایی ادامه داد: ما امروزه شاهد این هستیم که مسیحیان در کنار مسلمانان در کشور سوریه زندگی می‌کنند و همراه با آنان از وطن خود دفاع می‌کنند.

نماینده مقام معظم رهبری در سوریه در پایان سخنان خود گفت: امیدواریم جهانیان با هم متحد شوند و رژیم صهیونیستی اسرائیل را از نقشه جهان محو کنند؛ چرا که معتقدم صلح جهانی در صورتی ممکن است تحقق یابد که نام اسرائیل از نقشه جهان محو شود.

سخنران بعدی شیخ محمد شریف الصواف، رییس آموزشگاه اسلامی شیخ کفتارو در دمشق، بود. وی در سخنان خود به موقعیت سوریه و شام در تاریخ تمدن و ادیان الهی اشاره کرد و گفت: مسیحیان پس از حضرت مسیح (ع) به علت ظلمی که بر آنها وارد شد به دمشق مهاجرت و در صلح و امنیت زندگی کردند. با آمدن اسلام نیز که به صلح و امنیت دعوت می‌کند، حمایت آنان تضمین شد و آنان توانستند در کنار مسلمانان با صلح و عدالت زندگی کنند.

سپس ژرژ جبور، رییس انجمن سوریه در سازمان ملل سخنرانی کرد. وی با اشاره به سالگرد مرور صد سال از وعده بلفور به یهود، اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌ها را یک عمل تروریستی دانست و خواستار تشکیل جبهه مشترکی از علمای دینی مسیحی و مسلمان شد تا در مقابل صهیونیست‌ها بایستند.

سخنران بعدی شیخ خضر شحرور، مدیر اوقاف حومه دمشق هم در سخنان خود با اشاره به اینکه اسلام دین رحمت است، مسیحیت را دین محبت دانست و گفت: هر دوی این ادیان با هم مشترکند؛ ولی نظام سلطه در جهان سعی دارد با ایجاد تروریسم در جهان، منطقه را تحت تصرف خود درآورد و ثروت‌های آنان را غارت کند.

سپس آیت‌الله سید مجتبی حسینی، نماینده مقام معظم رهبری در عراق سخنرانی کرد. وی ضمن اشاره به اینکه اسلام در حقیقت برای همه ادیان آسمانی است و این ادیان در حقیقت یک دین هستند و منبع آن خداوند متعال است، بیان کرد: قرآن به محبت و وحدت دعوت کرده و به همه مسلمانان و مسیحیان که به خدا ایمان دارند و کار نیک انجام می‌دهند، بشارت داده است.

نماینده مقام معظم رهبری در عراق، افزود: من به همه علمای مسیحی سفارش می‌کنم که نامه‌ای به علمای مسیحی در غرب بنویسند و از آنان بخواهند سیاستمدارانی حاکم را که از تروریست حمایت می‌کنند، از این عمل بازدارند، تا جهان در صلح و آسایش زندگی کند.

مصطفی رنجبرشیرازی، رایزن فرهنگی ایران در سوریه هم با بیان سخنانی در این کنفرانس اظهار کرد: از بشار اسد، رییس جمهوری سوریه و محمد عبدالستار السید، وزیر اوقاف سوریه تشکر کرد که این فرصت را به وجود آوردند تا این کنفرانس برگزار شود.

وی همچنین در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که دشمن اصلی همه ما صهیونیست‌ها هستند. وی ادامه داد: دشمن ما یهودیان متعصبی هستند که به اشغال اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان در فلسطین اقدام کرده‌اند و به مردم فلسطین ظلم می‌کنند.

بنابراعلام این خبر، در این کنفرانس آیت‌الله ابوالفضل طباطبایی، نماینده مقام معظم رهبری در سوریه، آیت‌الله تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام، آیت‌الله سید مجتبی حسینی، نماینده مقام معظم رهبری در عراق، محمد عبدالستار السید، وزیر اوقاف سوریه، محمد سعید رمضان البوطی، رییس اتحادیه علمای بلاد شام و رییس دانشکده الهیات دمشق، حجت‌الاسلام تهرانی، رییس جامعه المصطفی (ص) در سوریه، شیخ حسان عبدالله، رییس هیأت مدیر مجمع علمای مسلمان در لبنان، زهیر جعید، هماهنگ‌کننده کل جبهه کار اسلامی در لبنان، شیخ محمد شریف الصواف، رییس آموزشگاه اسلامی شیخ کفتارو در دمشق، مصطفی رنجبرشیرازی، رایزن فرهنگی و محمدهادی تسخیری، وابسته فرهنگی ایران در سوریه، همچنین شخصیت‌های دینی مسیحی همچون مطران نیکولا بعلبکی از کلیسای رم ارتدکس، مطران متی خوری از کلیسای سریان انطاکیه و مشرق، مونسینیور میشیل فریفر، رییس دادگاه‌های کلیسای مارونی و نماینده مطران سمیر نصار، رییس کلیسای مارونی در دمشق، مطران سیبوه سرکیسیان، اسقف کلیسای ارامنه در ایران و نماینده کاتلیکوس آرام اول پاتریک ارامنه در جهان، اسقف فایز محفوظ، ژرژ جبور، رییس انجمن سوریه در سازمان ملل و جمع زیادی از روحانیون و مشلمانان حضور داشتند.