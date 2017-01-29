پیکر مسئول حوزه علمیه امام صادق نکا تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر حجت‌الاسلام‌ صادقی گلوردی، مسئول حوزه علمیه امام صادق (ع) پیش از ظهر یکشنبه با حضور جمعی از دلدادگان و عاشقان به مقام والای علم، فقاهت و علوم دینی و مردم ولایتمدار نکا در حوزه امام صادق (ع) برگزار شد.

نماز بر پیکر این عالم بزرگوار به امامت آیت‌الله صدوقی تولیت حوزه علمیه امامیه ساری برگزار و پیکر پاک این روحانی برجسته بر روی دستان شاگردان و مردم ولایتمدار از حوزه علمیه امام صادق (ع) در میدان امام حسین (ع) نکا به سمت مسجد صاحب‌الزمان (عج) نکا برگزار و سپس در آرامگاه روستای زادگاهش گلورد بزرگ خاک‌سپاری شد.

حجت‌الاسلام‌ حاج شیخ علی‌اکبر صادقی گلوردی، در سال ۱۳۳۰ در روستای گلورد بزرگ در یک خانواده روحانی متولد شد.

تحصیلات مقدماتی علوم دینی و قسمتی از سطح را در محضر عموی خود فراگرفت و برای ادامه تحصیل به قم رفت و در محضر حضرات آیات میرزا هاشم آملی، صالحی مازندرانی، سبحانی، مرعشی نجفی و جوادی آملی کسب فیض نمود.

وی همزمان تحصیلات دانشگاهی را قبل از انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران و در رشته الهیات ادامه داد، بعد از انقلاب اسلامی به دعوت امام خمینی (ره) لبیک گفت و وارد قوه قضائیه شد و از سال ۱۳۶۰ در خدمت قضا مشغول بوده است.

وی در مسئولیت‌های مختلفی ازجمله رییس دادگاه انقلاب اسلامی قائم‌شهر، رییس دادگاه کیفری ۱ استان مازندران، رییس دادگاه اصل ۴۹ مازندران، مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران به خدمت مشغول بود و بعد از ارتحال آیت‌الله صادقی گلوردی به‌عنوان مسئول حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان نکا به مردم و اسلام خدمت کرد.

این روحانی انقلابی و خدوم سرانجام پس از سال‌ها تحمل بیماری در سحرگاه جمعه هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۵ دعوت حق را لبیک گفت.