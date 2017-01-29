لغو پرواز تهران-بجنورد به دلیل بارش برف

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاهها، طبق آخرین اخبار از فرودگاههای کشور، پروازهای فرودگاههای امام خمینی(ره)، مهرآباد، مشهد، تبریز، سنندج، اردبیل، ارومیه، بیرجند، اهواز، اراک، همدان و کرمان که آسمان شهر آن‌ها در وضعیت جوی صاف یا نیمه ابری هستند، طبق برنامه انجام می‌شود.

در عین حال، احتمال لغو پروازهای فرودگاه بجنورد، به دلیل بارش باران و کاهش دید افقی کمتر از ۵۰۰۰ متر وجود دارد، بر همین اساس پرواز هواپیمایی آسمان مسیر تهران به بجنورد به دلیل بارش برف و کاهش دید لغو شد.

گفتنی است در فرودگاه ایلام هم، به علت بارش برف و مه، دید افقی به کمتر از ۷۰۰ متر رسیده است و طبق پیش‌بینی، با قطع شدن بارش برف، پروازهای بعدازظهر طبق برنامه انجام خواهد شد.

با این وجود به دلیل شرایط ناپایدار جوی، از مسافران درخواست می‌شود پیش از عزیمت به فرودگاه‌ها برای کسب اطلاعات با شماره ۱۹۹ و برای فرودگاه امام خمینی (ره) با شماره ۰۹۶۳۳ تماس بگیرند.