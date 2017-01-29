شعر نباید عامل تفرقه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، اسدالله شعبانی شاعر و نویسنده کودک و نوجوان با بیان اینکه اهالی ادبیات کودک و نوجوان وظیفه دارند دانش خود را بالا ببرند، اظهار کرد: نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان باید بدانند برای چه مخاطبی مینویسند و مخاطبشان متعلق به چه اقلیم و فرهنگی است. اگر این موضوع را نادیده بگیرند، نتیجه خوبی به دست نمیآید.
وی ادامه داد: مخاطبشناسی در کشور ما موضوع ویژهای است و تنوع قومی، زبانی، اعتقادی و ... در مخاطب شناسی مهم است. به یکی از استانهای کشور رفتم و دیدم بیشتر ترانههایی که مربیان و آموزگاران برای بچهها میخوانند ایدئولوژیک است. متاسفانه شعرهای که شعر هم به حساب نمیآید را به کودکان ارائه میدهند و برایشان مهم نیست که شعر و قصه کودک و نوجوان چیست. گفتن این که «من بچه شیعه هستم»، شعر نیست. بچههای کوچک کاری به این موضوعات ندارند و باید برایشان شعری بگوییم که با آن زندگی کنند.
این شاعر با تاکید بر اینکه در کشورمان تنوع ادیان داریم، عنوان کرد: فراموش نکنیم که کشورمان به هم پیوسته و یکپارچه است و باید برای تمام ایرانیها، حرف برای گفتن داشته باشیم. در مجامع عمومی، باید شعری بگوییم که باعث تفرقه نشویم. متاسفانه برخی تصور میکنند من اگر این نقدها را بیان میکنم، به دلیل علاقهام به دیگر ادیان است؛ در حالی که من هم در مذهب شیعه پایبندم و حتی متعصب هستم؛ اما نباید این موضوعات را به کودکان دیکته کنیم.
شعبانی خاطرنشان کرد: کتابی منتشر کردم که از زبانهای مختلف و گویشها و لهجهها، در اشعار آن اثر کودک و نوجوان استفاده کردم تا معلمهای خطههای مختلف کشور، بتوانند برای دانشآموزانشان، اشعاری به زبان و گویش محلی بخوانند. باید به تنوع قومی و باورهای مردم توجه کنیم و مطمئن باشیم اگر توجه کنیم، فرهنگ ما به شکل ملی رشد پیدا میکند.
وی همچنین گفت: من دل بسته انقلاب اسلامی هستم و معتقدم عدالت اجتماعی یک نیاز بشری است. سرمایهسالاری وحشیانهای که در غرب بیداد میکند و برای ما هم داعش را به وجود میآورد راه بیراههای را میرود. باید به ملتها توجه کنیم تا رشد کنند و فکرشان پرورش پیدا کند و در هر مسلک و آیینی که هستند، به سمت رعایت دیگری بروند. بزرگترین مشکل ما تربیت نسلی است که نمیداند دیگرانی هم وجود دارد و تصور میکند خودش محور جهان است.
وی افزود: انقلاب به دلیل دیکتاتوری و خفقانی که توسط نظام ایجاد شده بود، رخ داد. نظام پهلوی، مردم و افکار را سرکوب میکرد و هیچ گروهی حق اظهار نظر نداشتند. با چنین ذهنیتی مردم قیام کردند. درباره انقلاب اسلامی نباید در آثار ادبی، شعار بدهیم، بلکه باید کلیشه ها را کنار بگذاریم. با این چیزها، بچههایمان انقلابی نمیشوند. بچهها الگوبرداری میکنند و اگر الگوهای خوب به کودکان ارائه ندهیم، از کتاب میگریزند.
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