۱۸۰۰ زندانی گلستان در طرح تربیت حفظ قرآن کریم شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیف‌الله سهرابی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در گرگان برگزار شد، گفت: برنامه‌های فرهنگی در اوقاف استان گلستان از نگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در تمام استان‌ها یک معاونت برای آن تعریف شده است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های فرهنگی برنامه‌های قرآنی بوده و طبق فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی باید نگاه قرآنی را گسترش داد و تعداد حافظان قرآن را به حداقل ۱۰ میلیون نفر رساند.

ثبت نام ۹ هزار گلستانی در طرح تربیت حافظان قرآن

حجت‌الاسلام سهرابی از ثبت‌نام ۹ هزار نفر برای طرح تربیت حافظان قرآن در گلستان خبر داد و افزود: این استقبال خوب رتبه نخست کشوری در زمینه مشارکت در آزمون را به گلستان اختصاص داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: مرحله نخست آزمون که شفاهی بوده از تاریخ یک لغایت ۲۰ بهمن‌ماه در ۱۷۰ مکان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سهرابی با بیان اینکه آزمون کتبی در ۹ نقطه از استان گلستان به شکل همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود، تصریح کرد: این آزمون در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه رأس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

وی از حضور تمامی اقشار در این مسابقه خبر داد و گفت: یک هزار و ۸۰۰ نفر از زندانیان در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که موجب خرسندی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان از شرکت ۱۱ رشته در آزمون حفظ قرآن خبر داد و افزود: متقاضیان در رشته‎های مختلف اعم از حفظ جزء حفظ جز ۳۰، حفظ جزء یک و ۳۰، حفظ جز یک و دو و ۳۰، حفظ پنج جزء، حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن در این آزمون شرکت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام سهرابی افزود: نوجوان و جوانان نیز با ۱۲۰، ۱۵۰ و ۳۰۰ موضوع در بخش حفظ موضوعی در این مسابقات شرکت می‎کنند.