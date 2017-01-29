به گزارش خبرگزاری مهر، امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه فرا رسیدن دهه مبارک فجر و سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در مراسم صبحگاه مرکز آموزش شهید اسدی دژبان آجا حضور یافت و لباس سربازی را یک لباس پر افتخار دانست.

وی در جمع کارکنان پایور و ظیفه مرکز آموزش شهید اسدی دژبان آجا گفت: اگر کشوری یا ملتی برای جنگ آماده باشد و در برابر ناملایمات و ناسازگاری‌های دشمن نهراسد در جنگ پیروز خواهد شد لذا کسب آمادگی در جنگ خیلی مهم است و امروز که فرصت داریم باید خودمان را آماده کرده و قابلیت‌ها و توانمندی‌های خودمان را ارتقاء بدهیم.

جانشین فرمانده کل ارتش در ادامه سخنانش، اعتماد به نفس سربازان، احساس امنیت برای مردم و بازدارندگی برای دشمنان را از برکات آمادگی رزمی خواند و تصریح کرد: وقتی که سرباز یا یگان نظامی سلاح و مأموریت خود را بشناسد و مأموریت خود را تمرین کرده باشد موجب اعتماد به نفس می‌شود و از طرفی زمانی که مردم بدانند یگان‌های نظامی با قدرت آماده مقابله با دشمن هستند احساس امنیت می‌کنند و دلشان قرص خواهد شد و دشمن هم وقتی این آمادگی را ببیند دیگر جرأت حمله به کشورمان را نخواهد داشت و این یعنی بازدارندگی.

امیر پوردستان در ادامه افزود: در سال ۱۹۹۱ یا سال ۲۰۰۱ میلادی که آمریکا با پشتیبانی ۳۰ کشور در منطقه خاورمیانه حضور یافت قصدش عراق یا افغانستان نبود بلکه می خواستند به جمهوری اسلامی ایران حمله کنند اما زمانی که این آمادگی را دیدند و متوجه شدند در کشور ما یک رهبر هوشمند و مدبر وجود دارد که به زیبایی کشور را اداره می کند و مردم را نیز دیدند که پشتیبان رهبر عزیزشان هستند فهمیدند با این کشور نمی شود مقابله کرد و این از برکات آمادگی است.

وی در ادامه خطاب به سربازان و جوانان اظهار داشت: آمادگی‌های نظامیان در زمان صلح برای دشمنان پیغام دارد و او را دچار تزلزل می‌کند و در آرایش دشمن خلل ایجاد می‌کند لذا این آمادگی‌ها را باید حفظ کنیم. اینها لازمه یک یگان نظامی است و یک یگان نظامی زمانی می‌تواند بازدارندگی داشته باشد که این آمادگی‌ها را در خود احساس کند و در هر لحظه برای ارتقای توانمندی‌های خود بکوشد که بحمد الله در ارتش جمهوری اسلامی ایران این آمادگی وجود دارد.

جانشین فرمانده کل ارتش در پایان لباس سربازی را یک لباس پرافتخار دانست و خاطر نشان کرد: سربازان عزیز باید قدر لباس سربازی را بدانند چرا که یک لباس پر افتخار است که امروز توفیق بر تن کردن آن نصیب شما شده همانگونه که در دوران دفاع مقدس پدران شما آن را برتن کردند و از اسلام، قرآن و حدود و ثغور این مرز و بوم دفاع نمودند.