رایزنی تلفنی ترامپ و مرکل با محوریت اوکراین و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در یک تماس تلفنی درباره اوضاع اوکراین و تحولات افغانستان با یکدیگر به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.

بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید در این باره می افزاید: سران دو کشور درباره موضوعات مختلفی به ویژه نگرانی ها و منافع مشترک از قبیل درگیری ها در شرق اوکراین و نیز تحولات کشور افغانستان به گفتگو پرداختند.

در ادامه این بیانیه آمده است که طرفین در این رایزنی تلفنی توافق کردند تا در راستای گسترش همکاری ها، ارتباط میان دو کشور در حوزه های فوق را حفظ کنند.