هفتمین ایالت آمریکا به مقابله با فرمان جدید مهاجرتی ترامپ پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پس از اینکه رسانه وابسته به وزارت خارجه آمریکا جمعه گذشته (۲۰ اسفندماه) اعلام کرد که شش ایالت این کشور تلاش دارند تا فرمان جدید ضد مهاجرتی دونالد ترامپ را به چالش کشیده و آن را تعلیق و منع کنند؛ امروز نیز دادستان ایالت کالیفرنیا علیه دستور مهاجرتی جدید ترامپ اقدام خود را آغاز کرد.

«خاویر بسرا» (Xavier Becerra) دادستان ایالت کالیفرنیا امروز با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی در این باره اعلام کرد: افتخار می کنم که به دادستان های همنوع خود در حفاظت از مردم کشورمان در برابر یک زیاده خواهیِ بی پایه و اساس و در تضاد با قانون اساسی پیوسته ام.

لازم به ذکر است، رسانه وابسته به وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گذشته نام ۶ ایالتی را که از اقامه دعوا علیه دستور مهاجرتی جدید ترامپ سخن گفته بودند را هاوائی، واشنگتن، اورگان، مینه سوتا، نیویورک و ماساچوست اعلام کرده بود.

این در حالیست که اکنون و پس از اظهارات دادستان ایالت کالیفرنیا؛ تعداد ایالت های معترض به فرمان مهاجرتی جدید ترامپ علیه ۶ کشور مسلمان، به ۷ ایالت رسیده است.

در همین راستا، دو روز پیش مصادف با شنبه ۲۱ اسفند ماه «جیمز رابرت» یکی از قضات فدرال شهر سیاتل واقع در ایالت واشنگتن آمریکا که حدود یک ماه پیش با صدور حکمی از اجرای دستور ممنوعیت ورود مهاجران از ۷ کشور مسلمان خودداری کرده بود، شنبه هفته جاری از صدور حکم مشابه خود داری کرده بود.

وی در این باره اعلام کرد که لازم است وکلای پیگیر این موضوع در راستای لغو دستور مهاجرتی جدید ترامپ، مدارک جامع تری را به دادگاه ارائه کنند.

لازم به ذکر است، واشنگتن پست ۱۲ اسفندماه سال جاری اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سرانجام قانون بازبینی شده محدودیت ورود شهروندان شش کشور اسلامی به خاک آمریکا را امضا کرده است.

به گفته «کلیان کانوی»، مشاور کاخ سفید، بر اساس قانون جدید تمامی آن دسته از شهروندان این کشورها که اقامت دائم آمریکا را در اختیار دارند از دستور منع مهاجرت جدید ترامپ معاف هستند.

همچنین آن دسته از شهروندانی که ویزای قانونی در دست داشته و به داخل خاک آمریکا وارد شده و یا قصد ورود به خاک این کشور را دارند نیز از محدودیت های اعمال شده معاف شده بودند.

گفتنی است دولت آمریکا پیشتر با هماهنگی های انجام شده با دولت عراق، شهروندان این کشور را به طور کلی از قانون منع ورود به آمریکا معاف کرده بود.

«کانوی» همچنین تاکید کرد که زمان آغاز اجرایی شدن قانون جدید امضا شده توسط ترامپ از ۱۶ مارس (۲۶ اسفند) است.

شایان ذکر است، پس از اینکه ترامپ در ۲۷ ژانویه سال جاری میلادی با صدور دستوری از ممنوعیت سفر اتباع ۷ کشور مسلمان به کشورش خبر داد، دادگاهی در شهر «سیاتل» طی حکمی آن را به صورت موقت لغو کرده بود.

«جیمز رابرت» یکی از قضات فدرال شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا طی حکمی، دستور لغو موقت سیاست مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور، مبنی بر ممانعت از ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا برای یک بازه زمانی ۹۰ روزه را صادر کرده بود.

دولت ترامپ در پی این اقدام و برای لغو حکم این قاضی، از دادگاه دیگری تقاضای بررسی فوری پرونده مذکور را مطرح نمود؛ لیکن این دادگاه حکم خود را مبنی بر لغو فوریت بررسی اعلام و موضوع را به صورت عادی در دستور کار خود قرار داد.

یک ماه پیش نیز دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی فدرال را علیه ترامپ مورد تأئید قرار داد تا رئیس جمهور جدید آمریکا پرونده قضائی مربوط به دستور خود را تنها از طریق دادگاه عالی این کشور بتواند مورد پیگیری قرار دهد.

گفتنی است، فقدان نام عربستان در فهرست اتباع کشورهایی که بر اساس دستور اجرائی «دونالد ترامپ» نمی توانند به آمریکا بروند، تردیدهای زیادی را درباره این حکم به وجود آورده است.