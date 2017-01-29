به گزارش خبرنگار مهر، فیلم اولی های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در اقدامی خودجوش تصمیم گرفتند از آثار یکدیگر حمایت معنوی داشته باشند که در این راستا چند روز پیش تعدادی از آنها دور هم جمع شده و قرار گذاشتند به تماشای آثار همدیگر بنشینند، درباره فیلم های یکدیگر یادداشت بنویسند و همچنین هر اکران از فیلم خود را به یک پیشکسوت سینما تقدیم کنند.

در این راستا از کاوه صباغ زاده کارگردان «ایتالیا ایتالیا» که امروز یکشنبه ۱۰ بهمن ساعت ۱۸ در برج میلاد نمایش دارد، پرسیدیم که فیلمش را به چه کسی تقدیم می کند که گفت: از آنجا که زنده یاد نیما طباطبایی از دوستان و همراهان عزیز ما به عنوان عوامل پروژه «ایتالیا ایتالیا» بود و امروز جایش در بین ما بسیار خالی است تصمیم گرفتیم این نمایش را به او تقدیم کنیم.

وی افزود: همه عوامل فیلم متفق القول بودند که جای نیما بین ما خالیست. او برای شکل گیری و موفقیت این فیلم بسیار امیدوار بود و حتی قرار بود در یک سکانس فیلم بازی کند. لذا با یکدیگر تصمیم گرفتیم این نمایش را به نیما طباطبایی مستندساز کشورمان تقدیم کنیم تا با این اقدام هم یادی از او کرده و هم ادای احترامی به خانواده وی داشته باشیم.

این کارگردان فیلم اولی در بخش پایانی صحبت هایش اشاره کرد: ما به پیمان خود با دیگر فیلمسازان اولی پایبندیم و ضمن اینکه به تماشای آثارشان می نشینیم دیگر اکران های این فیلم را به پیشکسوت های سینما تقدیم می کنیم.

نیما طباطبایی مستندساز جوان کشورمان بود که ۲۸ آذر به دلیل سرطان درگذشت.