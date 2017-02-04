کاوه صباغ زاده که با اولین اثر سینمایی خود با نام «ایتالیا ایتالیا» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روز گذشته جمعه ۱۵ بهمن ماه اکران این فیلم در پردیس ملت به عنوان کاخ مردمی جشنواره برگزار شد، گفت: در اکران «ایتالیا ایتالیا» در برج میلاد نتوانستیم بیشتر از ۱۰ نفر از عوامل فیلم را به عنوان مهمان همراه خود داشته باشیم، به همین دلیل به ما گفتند می توانیم تعداد بیشتری از عوامل فیلم و خانواده آنها را برای اکران در کاخ مردمی ملت دعوت کنیم.

وی با بیان اینکه با توجه به این امر از عوامل فیلم دعوت کردند تا در پردیس ملت حضور داشته باشند، ادامه داد: متاسفانه از همان درب ورودی برخورد نامناسبی با ما شد و افرادی که در این پردیس مستقر بودند، به خوبی توجیه نشده بودند که باید با عوامل یک فیلم سینمایی چگونه برخورد کنند.

این کارگردان جوان سینما با اشاره به اینکه حتی ورود من به عنوان کارگردان «ایتالیا ایتالیا» با مشکل همراه بود، توضیح داد: به من می گفتند یک صباغ زاده وارد پردیس شده است و شما نمی توانید بروید. سوال من این است که مگر با نام صباغ زاده تنها یک نفر وجود دارد.

صباغ زاده گفت: بعد از برگزار شدن مراسم فرش قرمز متوجه شدم تعدادی از عوامل فیلم در سالن حضور ندارند، بعد از پرس و جو متوجه شدم که این دوستان را در سالن های مختلف قسمت کرده اند تا با مردم فیلم ببینند. مگر عوامل تولید یک اثر سینمایی آجیل هستند که تقسیم شوند و ما این حق را داشتیم یک بار کنار هم فیلم خود را ببینیم.

وی با اشاره به اینکه رفتار تشریفات حاضر در پردیس ملت مناسب نبود، تاکید کرد: بعد از بیرون آمدن از سالن متوجه شدیم که این پردیس صندوق آرای مردمی ندارد، بعد از پرس و جو به ما گفتند که افرادی که در این پردیس حضور پیدا می کنند از طریق اینترنت آرای خود را ثبت می کنند، بعد از آن با مسئول تشریفات صحبت کردیم و متوجه شدیم که برای این پردیس هیچ گونه رای گیری در نظر گرفته نشده است.

کارگردان «ایتالیا ایتالیا» بیان کرد: چرا پردیسی که افراد بیشتری با توجه به حضور عوامل فیلم در آن حضور پیدا می کنند، نباید صندوق رای داشته باشد این درحالی است که در چهار سالن سینما به نمایش فیلم می پردازد. بعد از پیگیری های بسیار به ما گفتند باید از آقای مظفری مسئول کاخ مردمی بپرسید. بعد از آن هم گفتند باید از خانه سینما در این مورد پرس و جو کنید. حالا نمی دانم چه کسی در این زمینه مقصر است.

وی با اشاره به روند اعلام اسامی در بخش آرای مردمی، ادامه داد: این سوال برای من پیش آمده است که «ایتالیا ایتالیا» با توجه به اینکه یک فیلم شاد است چرا نباید در لیست آرای مردمی قرار گیرد. البته این را هم باید بگویم که اگر دست من بود حتما این فیلم را از آرای مردمی خارج می کردم، اما به هر حال این امر تصمیم تهیه کننده فیلم است.

صباغ زاده با اشاره به اینکه بخش آرای مردمی باعلام نکرده است که می توانند یک نماینده در زمان شمارش آرای مردمی داشته باشند، گفت: حالا می فهمم که چرا این فیلم نباید در بین فیلم های آرای مردمی قرار گیرد، چرا که نظم و انضباطی در این بخش وجود ندارد.