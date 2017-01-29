نظرآیت الله آملی لاریجانی در خصوص اطاله دادرسی و نظارت بر قضات

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه اخیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه گفت: جلسه امروز ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۵ برگزار شد.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شد مجلس و قوه قضائیه در راستای خدمات رسانی بیشتر به مردم، حفظ آرامش مردم ، تقویت قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده ها، رفع موانع و مشکلات قوه قضائیه همکاری کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راهکارهایی برای قانون گذاری در مواردی که خدمات رسانی را کند کرده است و همچینین افزایش بودجه قوه قضائیه ارائه شد.

وی گفت: رئیس قوه قضائیه معتقد بود بناهای کهنه قوه قضائیه، یکی از مشکلات است و خواستار جذب نیروی انسانی برای خدمت رسانی به مراجعان بود.

رنجبرزاده اظهار داشت: آیت الله آملی لاریجانی در این جلسه عنوان کرد؛ من آرزو دارم بررسی هر پرونده در قوه قضائیه بیشتر از ۳ تا ۴ روز طول نکشد که این امر نیازمند جذب قضات و نیروی انسانی متخصص است تا این قوه بتواند پاسخ مناسب به مراجعه کنندگان بدهد.