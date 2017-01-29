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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۲۵

رنجبرزاده با مهر مطرح کرد:

نظرآیت الله آملی لاریجانی در خصوص اطاله دادرسی و نظارت بر قضات

نظرآیت الله آملی لاریجانی در خصوص اطاله دادرسی و نظارت بر قضات

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نظرات رئیس قوه قضائیه در جلسه مشترک در خصوص اطاله دادرسی، لزوم نظارت بر قضات را تشریح کرد.

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه اخیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه گفت: جلسه امروز ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۵ برگزار شد.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شد مجلس و قوه قضائیه در راستای خدمات رسانی بیشتر به مردم، حفظ آرامش مردم ، تقویت قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده ها، رفع موانع و مشکلات قوه قضائیه همکاری کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راهکارهایی برای قانون گذاری در مواردی که خدمات رسانی را کند کرده است و همچینین افزایش بودجه قوه قضائیه ارائه شد.

وی گفت: رئیس قوه قضائیه معتقد بود بناهای کهنه قوه قضائیه، یکی از مشکلات است و خواستار جذب نیروی انسانی برای خدمت رسانی به مراجعان بود.

رنجبرزاده اظهار داشت: آیت الله آملی لاریجانی در این جلسه عنوان کرد؛ من آرزو دارم بررسی هر پرونده در قوه قضائیه بیشتر از ۳ تا ۴ روز طول نکشد که این امر نیازمند جذب قضات و نیروی انسانی متخصص است تا این قوه بتواند پاسخ مناسب به مراجعه کنندگان بدهد.

کد مطلب 3891146

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    نظرات

    • محمد IR ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روی اموال بعضی از قضات باید حسابرسی شود

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