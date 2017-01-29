بازید بازرسان ایرانی از کارخانجات تولید برنج هندی

به گزارش خبرنگار مهر، سوراب کومار در نشستی خبری اظهار داشت: تلاش می‌کنیم با گسترش روابط، بازدید مسئولان و بازرسان ایرانی از کارخانه‌های هندی، مشکلات پیش روی واردات برنج به ایران را حل کرده و پاسخگوی افکار عمومی نیز باشیم.

وی همچنین از گسترش همکاری‌های مبادلات تجاری ایران و هند تا پنج سال آینده خبر داد و گفت: درنظر داریم مبادلات تجاری ایران و هند را به سالانه ٢٠ میلیارد دلار افزایش دهیم.

کومار با بیان اینکه در مذاکراتی که با مسئولان ایرانی داشتیم، هر دو طرف به دنبال گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی هستند، افزود: مبادلات مواد خام تنها اولویت ما نیست، بلکه همکاری‌ها در بخش کشاورزی نیز مورد توجه قرار دارد.

سفیر هند در ایران با بیان اینکه کشور هند با بیشتر کشورهای جهان مراوده تجاری دارد؛ اما برای دهلی، تهران از جایگاه مهمی برخوردار است، ادامه داد: سفر سال گذشته نخست وزیر هند به ایران، در جهت بالا بردن سطح تجارت دو کشور بوده است و ما منتظر هستیم تا رئیس جمهور ایران نیز به دهلی سفر کند.

وی اضافه کرد: هند تمایل دارد که در ایران سرمایه‌گذاری کند و چابهار یکی از نقاطی است که ما به دنبال حضور در آنجا هستیم و تاکنون مذاکرات خوبی را انجام داده‌ایم.

به گفته این مقام هندی، در حال حاضر سطح تجارت دو کشور ۱۰ میلیارد دلار است و امیدواریم در سال آینده این رقم به ۲۰ میلیارد دلار برسد.

کومار تصریح کرد: یکی از عمده‌ترین محصولات صادراتی هند به ایران برنج است و ما علاقه داریم که علاوه بر برنج، دیگر محصولات کشاورزی را نیز به ایران صادر کنیم.

وی با بیان اینکه هر چند در این مدت شایعاتی علیه برنج هندی به وجود آمده که همه آنها از اساس کذب است، افزود: محصولات هندی همگی دارای استانداردهای جهانی است؛ ما هزار میلیارد تن در سال، تولید برنج داریم که ۴ میلیارد تن آن باسماتی است و به ۱۳۰ کشور جهان صادر می‌شود.

کومار ادامه داد: ما به کیفیت این برنج شک نداریم و اصرار داریم کیفیت برنجی که به ایران صادر می‌شود از نظر بهداشتی چک شده و مطابق استانداردهای جهانی باشد.

سفیر هند در ایران اضافه کرد: میزان آرسنیک برنج‌های هندی پایین‌تر از حد استاندار است و ما برای این منظور سرمایه‌گذاری‌های زیادی چه در بخش کشت و چه در بخش ماشین آلات انجام داده‌ایم.

*ممنوعیت واردات برنج، قیمت این کالا را افزایش داد

براساس این گزارش در ادامه نشست مذکور، سیداحمد به حق، رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان برنج با اشاره به ممنوعیت واردات این کالا به کشور در سال گذشته، اظهار داشت:در پی اجرای این قانون ما شاهد افزایش قیمت برنج ایرانی بودیم و در حالی که برنج، دومین منبع غذایی ایرانیان است بسیاری از خانواده‌ها به دلیل قیمت بالای آن مجبور شدند که مصرف آن را پایین بیاورند.

وی ادامه داد: اکنون با رفع این مانع، انتظار ما از صادرکنندگان برنج به ایران و کشورهای آنها این است که در معامله با ایران به فکر معادله برد – برد باشند و برای سرمایه‌گذاری در مرحله برداشت و کاشت در ایران برنامه ارائه کنند.

به‌حق با بیان اینکه همه ساله در مقطع کاشت، شاهد افزایش قیمت برنج هستیم، افزود: می‌توانیم با مدیریت درست از حضور افراد سودجو در بازار جلوگیری کنیم و از طرف دیگر با استفاده از کارشناسان تایید، در دروازه‌های گمرک کشور کیفیت برنج‌ها را بررسی نماییم.

وی ادامه داد: ما در نظر داریم از کارشناسان سازمان غذا و دارو و نمایندگان مجلس دعوت کنیم تا از روند تولید برنج در تمامی مراحل، درکشور هندوستان بازدید به عمل آید و با برگزاری نمایشگاهی در تهران این محصول را به مردم معرفی کنیم و امیدواریم همان گونه که هند در دوران تحریم‌ها امنیت غذایی ایران را تامین کرد؛ اکنون نیز سطح همکاری دو کشور افزایش پیدا کند.