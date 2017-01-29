فیلم «ائو» در تبریز به روی پرده می رود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر یوسفی نژاد عصر یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در فیلم خانه در بین لیست اکران آذربایجانشرقی قرار نگرفته است، اظهار داشت: فیلم "ائو" در سالن شهرهای مختلف به روی پرده میرود و طی برنامهای جداگانه ای نیز در تبریز اکران خواهد شد.
وی با بیان اینکه فیلم "ائو" در مجموع ۴۴ فیلم در جشنواره فیلم فجر قرار گرفته است، افزود: امکان اکران تمام فیلم ها در شهرهای کشور امکان پذیر نیست و این فیلم در ۳۰ سالن مختلف به روی پرده میرود و در روز هفدهم بهمن ماه امسال اکران اصلی فیلم در پردیس ملت خواهد بود.
کارگردان فیلم "ائو" ادامه داد: ۸۴ فیلم در بخش سودای سیمرغ حضور داشتند که در نهایت ۲ فیلم به بخش اصلی راه یافتند که یکی از آنها نیز فیلم خانه بود؛ طبق برنامهی قبلی ۱۹ بهمن اسامی کاندیداها اعلام و ۲۱ بهمن ماه با نظر داوران، برنده سیمرغ مشخص میشود.
یوسفی نژاد با اعلام این خبر افزود: بنابر اخبار واصله انجمن سینماگران تبریز و معاونت هنری ادارهکل ارشاد استان تصمیم گرفتهاند فیلم خانه را طی برنامهای جدا به روی پرده نمایش ببرند.
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