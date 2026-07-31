پهپادهای ارتش مراکز راهبردی آمریکا را در کویت هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، در بیست وهفتمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات اخیر ارتش تروریستی آمریکا به کشورمان و حمله وحشیانه به منزل مسکونی در جزیره قشم، ساعاتی قبل، «آشیانه جنگنده ها»،«سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای» و «انبارهای تجهیزات» این ارتش کودک کش، در پایگاه احمدالجابر کویت، هدف پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.

پایگاه احمدالجابر کویت، نقش عمده‌ای در عملیات های هوایی و نظارتی آمریکا ایفا کرده و فراتر از نقش عملیاتی، از کانون های حیاتیِ پشتیبانیِ هواییِ برای ارتش تروریستی آمریکا محسوب می‌شود.

روابط عمومی ارتش، ضمن محکومیت حمله به منازل مسکونی غیرنظامیان در قشم، آن را نقض آشکار اصول انسانی و نمونه‌ ای دیگر از جنایات جنگی دشمن مکار دانست و تاکید کرد: جنایت‌ها، تحریم‌ها و تهدیدها، ایران را در دفاع مقدس خود، متحدتر و منسجم‌تر می سازد.

روابط عمومی ارتش افزود: حملات قاطع، گسترده و پرحجم ارتش و سپاه، رهگیری پهپادها و موشک‌های ایران را برای دشمن با وجود بکارگیری پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی و تقویت آن، بسیار پرهزینه و دشوار ساخته و دشمن خبیث مجبور است با سانسورهای شدید، مانع انتشار اخبار آسیب ها، کشته ها و مصدومان شود.