بیمارستانی استاندارد با حداقل ۲۰۰ تخت در عسلویه ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم زارعی یکشنبهشب در نشست با نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس اظهار داشت: علیرغم پیگیری مجدانه شبکه و ریاست دانشگاه، از ۵۰ نیروی انسانی درخواستی رئیس دانشگاه بوشهر از وزیر بهداشت، متاسفانه بهدلیل سیاست انقباضی و طرح کوچک کردن دولت، فقط ۸ نیروی بهداشتی آن هم برای کل دانشگاه مجوز داده شد.
وی اضافه کرد: با درایت و حسن تدبیر رئیس دانشگاه، کل سهمیه استان به عسلویه اختصاص داده شد؛ همچنین ۲ نیروی اداری مالی و چهار نیروی فوریتها هم لحاظ شده اما به خاطر زمانبر بودن پروسه استخدام، متاسفانه تاکنون این نیروها بهکار گرفته نشدهاند.
کمبود نیروی انسانی در شبکه بهداشت عسلویه
زارعی بیان کرد: مجوز بهکارگیری ۳۴ نیروی بهداشتی در قالب حاشیه شهر توسط دانشگاه داده شده اما بهدلیل بالا بودن هزینههای مسکن در عسلویه و کمبود فضای مسکونی شبکه، بهدلیل غیر بومی بودن پذیرفتهشدگان آزمون شرکتی خرداد ۹۵، حدود ۲۱ نفر جذب شدهاند که به خاطر محدودیت قانونی فقط در مراکز شهری عسلویه و نخل تقی قابل بهکارگیری هستند و در ستاد و مراکز روستایی نمیتوان از آنها استفاده کرد.
رئیس شبکه بهداشت عسلویه افزود: استخدام فوری موردی یا حتی شرکتی نیروهای بومی تحصیلکرده موجود میتواند خیلی از مشکلات را کاهش دهد. در نظر گرفتن سهمیه ویژه پزشکی و پیراپزشکی خاص شهرستان و حتی بخشهای مختلف شهرستان ضروری است
تخصیص سهمیه ویژه پزشکی و پیراپزشکی به عسلویه
وی با بیان اینکه عسلویه از نقاط استراتژیک است، افزود: حضور نفت، گاز، پتروشیمی، آلودگی ناشی از تاسیسات و ورود غیر قانونی اتباع خارجه افغانی و پاکستانی کارگری و دوره گرد با توجه به مالاریا خیز بودن آن کشورها و وضعیت اسفناک بهداشتی آنان بهدلیل عدم داشتن مسکن ثابت که میتواند برای شهرستان، استان و کل کشور بحران بهداشتی ایجاد کند، باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد و از بروز فاجعه بهداشتی جلوگیری کرد.
زارعی ادامه داد: توجه به حوزه سلامت و تقویت شبکه بهداشت و درمان شهرستان از نظر منابع انسانی، تجهیزاتی و مالی و در نظر گرفتن امتیازات انگیزشی مشابه امتیازات بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه و کارکنان شرکتهای مستقر در منطقه از سوی سه وزارت نفت، بهداشت و درمان و تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعی برای افزایش بهرهوری از ضروریات است.
لزوم توجه به مشکلات عسلویه
وی تصریح کرد: در صورت عدم توجه به مسائل و مشکلات موجود و حل فوری آنها حوادثی به مراتب اسفناکتر از پلاسکو و آتشسوزیهای مکرر شرکتهای مستقر در منطقه رخ خواهد داد که در سطح بین المللی برای کشور تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.
رئیس شبکه بهداشت عسلویه بر لزوم اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان تامین اجتماعی نبی اکرم(ص) عسلویه اشاره و تاکید کرد: پرداخت هزینههای بالای مردم در صورت مراجعه به یگانه بیمارستان شهرستان با سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی، منویات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید منافات داشته و باید در اسرع وقت این معضل برطرف شود.
زارعی افزود: احداث بیمارستانی استاندارد با ۲۰۰ تا ۳۰۰ تختخوابی با مشارکت سه وزارتخانه نفت، بهداشت و درمان و تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعی و بهویژه نفت با تختهای کافی و بخشهای ویژه و بیماریهای خاص و تجهیزات بهروز ضروری است.
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