محمد مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بارش برف در منطقه کالپوش باعث ایجاد اختلال در راه های این بخش شده است، درباره جزئیات آن ابراز داشت: از منطقه سنگ سوراخ منطقه کالپوش جاده مسدود و عملا تردد امکان پذیر نیست وهیچ گونه رفت وآمدی دراین قسمت صورت نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه به دلیل یخ زدگی و پیشگیری از اتفاقات، نیروی انتظامی از تردد وسایل نقلیه به سمت کالپوش جلوگیری می کند، افزود: از ابتدای چهار راه ری آباد به منطقه کالپوش (اول چهار راه میامی-کالپوش) نیروی انتظامی مستقر شده است و از تردد وسایل نقلیه به این منطقه فعلا جلوگیری می شود.

فرماندار میامی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ شخص یا وسیله ای در راه نمانده و هیچ گونه حادثه ای اعلام نشده است، ابراز داشت: پرسنل اداره راه و راهداری از ساعاتی قبل اقدام به بازگشایی راه ها و برف روبی محورهای مواصلاتی کرده اند و پیش بینی می کنیم تا صبح تمام راه ها باز شود.

کریمی تاکید کرد: با توجه به برف و یخ موجود در منطقه از عموم مردم تقاضا می شود در صورت الزام به سفر تا اطمینان کافی از باز بودن مسیرها از تردد در این محورها خودداری کنند.

وی همچنین گفت: به علت بارش برف و لغزندگی معابر مدارس منطقه کالپوش درهمه مقاطع تحصیلی دوشنبه تعطیل خواهند بود و سایر مدارس شهرستان با یک ساعت تاخیر پذیرای دانش آموزان خواهند بود.