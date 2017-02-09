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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

آشنایی با آئین محبوب گردشگران هند؛

ماکار سانکرانتی؛ نشانه آغاز مرحله‌ای فرخنده از زندگی برای هندی‌ها

ماکار سانکرانتی؛ نشانه آغاز مرحله‌ای فرخنده از زندگی برای هندی‌ها

در حماسه مهابهاراتا، از جشن ماکار سانکرانتی، به عنوان جشنی که همه مردم آن را آغاز مرحله فرخنده می‌دانند، یاد شده است. در کتب کهن هندی‌ها، ماکار سانکرانتی نشانه آغاز گرمی و بلندی روزهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، خانه فرهنگ ایران در بمبئی با تهیه گزارشی از «جشنواره ماکار سانکرانتی» که آن را برای انتشار در اختیار مهر قرار داده، نوشته است: هند، کشوری پهناور در جنوب شرق آسیا واقع شده است و با توجه به باستانی بودن آن دارای فرهنگ غنی است و بر این اساس می‌توان جشنواره‌های گوناگون را نظاره کرد. یکی از آنها، جشنواره ماکار سانترانتی است.

ماکار سانکرانتی ترکیبی از دو واژه‌ سانسکریت ماکار و سانکرانتی است. ماکار به معنی انتقال خورشید و سانکرانتی در طالع بینی هندی به معنی حلول روح مرده خورشید به برج الجدی است. این جشنواره به طور سنتی در روزهای ۱۴ و ۱۵ ژانویه برگزار می‌شود و نشان دهنده آغاز برداشت محصول است و با توجه به جغرافیایی گسترده و تنوع فرهنگی در شبه قاره هند این جشنواره به مدل مختلف (بسته به نوع آب و هوا، ضمینه‌های فرهنگی و محیط زیست) برگزار می‌شود.

در حماسه مهابهاراتا نیز از این جشن یاد شده است و همه مردم آن را آغاز مرحله فرخنده در نظر می‌گیرند. در کتب کهن آمده است که ماکار سانکرانتی نشانه آغاز گرمی و بلندی روزها است.

باید گفت که در میان مردم هند این جشنواره به نام‌های مختلف نیز شناخته می‌شود. میلیون‌ها نفر از مردم در رودخانه گنگ و یا در خلیج بنگال غسل می‌کنند و برای خدای خورشید دعا می‌کنند. در برخی مناطق روستایی مردم مکان‌های را برای مبارزه خروس‌ها در نظر می‌گیرند و خروس‌ها را به نزاع وا می‌دارند و خود به تماشای آن می‌ایستند. در ایالت کارناتاکا زنان و دختران لباس‌های نو می‌پوشند و به بستگان و نزدیکان خود سر می‌زنند و صله ارحام را به جای می‌آورند.

از آنجا که این جشنواره در اواسط زمستان برگزار می‌شود، مردم موادهای خاصی که بدن را گرم می‌کند، استفاده می‌کنند. قنادی‌ها و زنان کدبانو نیز نوعی شرینی که از ترکیب شکر، بادام هندی و کنجد است، پخت می‌کنند.

اما بیش از هر چیز بادبادک‌ها نشانه‌ای از برگزاری این جشنواره هستند. بسیاری از نوجوانان و کودکان بادبادک‌های مختلفی را خریداری و در فضای باز آنها را پرواز می‌دهند. این عمل نیز به صورت سنت در میان مردم آمده است و حتی بسیاری از بزرگسالان نیز در آن شرکت می‌کنند.

کد مطلب 3891551

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