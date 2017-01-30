به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صومی شامگاه امروز دوشنبه در آستانه ی میلاد حضرت زینب کبری و روز پرستار در دیدار با جمعی از پرستاران و کادر درمانی تبریز مشغول کردن کادر درمانی به مسایل حاشیه ای را منجر به ایجاد خسران در روند درمان بیمار دانست و افزود: برای برقراری عدالت در پرداخت کارانه ی متناسب با حجم کاری پرستاران تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست.

وی طلب ۸۰۰۰ میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی از بیمه ها را اصلی ترین دلیل معوق ماندن پرداخت کارانه ی پرستاران استان عنوان کرد و افزود: بهمین دلیل مجموعه ی علوم پزشکی استان به کادر خود ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بدهکار می باشد.

صومی با اشاره به فعالیت ۵ هزار و ۲۰۰ پرستار در بخش های خصوصی و عمومی درمانی مدعی شد: امروز هیچ فارغ التحصیل پرستاری بیکار در تبریز نداریم.