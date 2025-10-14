موسوی زاده: مطالبات پرستاران بدون تأخیر پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسویزاده صبح امروز سهشنبه در دیدار با محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت ایران، ضمن پیگیری مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی استان خوزستان بر ضرورت پرداخت کارانهها و حقوق معوق پرستاران و کادر درمان تأکید کرد.
وی با اشاره به وضعیت زیرساختهای درمانی در حوزه انتخابیه خود گفت: مراکز درمانی دولتی در مرکز خوزستان بهشدت فرسوده شدهاند و بخش قابل توجهی از مراجعات درمانی به ناچار به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کرده است.
موسویزاده با بیان اینکه حجم مراجعات درمانی از سراسر استان و حتی استانهای مجاور به مرکز خوزستان فشار مضاعفی بر سیستم درمانی وارد کرده، افزود: در چنین شرایطی، کادر درمان ما با تنشهای جدی در حوزه حقوق و مزایا مواجهاند و انتظار داریم مطالبات آنان بدون تأخیر پرداخت شود.
بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات معوق پرسنلی در کوتاهترین زمان ممکن از سوی سازمان بیمه سلامت تأمین و به حساب دانشگاههای علوم پزشکی استان واریز شود تا زمینه پرداخت کارانهها، اضافهکار و سایر حقوق معوق فراهم گردد.
این جلسه در ادامه دو نشست پیشین در استانداری خوزستان برگزار شد که طی آن، مشکلات معیشتی و شغلی پرستاران، کمبود شدید نیروی انسانی و تأخیر در پرداخت مطالبات بررسی شده بود. در همان جلسات، تهیه گزارش مستند از وضعیت پرستاران استان برای پیگیری در سطح ملی در دستور کار قرار گرفت.
اکنون با برگزاری جلسه امروز در تهران و حضور نمایندگان استان و مدیران سازمان بیمه سلامت کشور، روند پیگیریها وارد مرحله اجرایی و ملی شده است.
در پایان این دیدار، مدیرعامل بیمه سلامت کشور از آغاز پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی استان از هفته آینده خبر داد و تأکید شد که روند پیگیریها تا زمان تسویه کامل معوقات ادامه خواهد داشت. همچنین هماهنگیهای استانی و ملی برای اصلاح ساختار پرداختها و بهبود وضعیت پرستاران در دستور کار قرار دارد.
