توجه به فضاهای اینترنتی کودکان و نوجوانان به برنامه نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، علیرضا حاجیانزاده مدیرعامل کانون در نشست هماندیشی پرتال کودک و نوجوان، ترویج فرهنگ درست استفاده کردن از فنآوریهای جدید، تقویت بینه اعتقادی، دینی، معنوی و خدا باوری در کنار تولید محتوای مناسب برای مخاطبان را از مهمترین راه حلها در مواجهه با پدیده فضای مجازی برشمرد.
او صبح روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ در جمع دستاندرکاران این پرتال - که در حال حاضر به صورت آزمایشی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است – یادآوری کرد: ایده خوب راهاندازی پرتال از سوی کانون به یک برنامه عملی تبدیل و در بازه زمانی تعیین شده اجرایی شد چرا که ما علیرغم همه فرصتها و تهدیدهای این فضاها نمیتوانیم از آن پرهیز کنیم.
مدیرعامل کانون تامین اطلاعات مورد نیاز کودکان و حتی بزرگسالان را یکی از اهداف راهاندازی این پرتال عنوان کرد و افزود: این اطلاعات، هم کانونی است و هم غیر کانونی، درعین حال هم شامل تولیدات حرفهای در حوزه کتاب و خواندنیهای مناسب، فیلم، تئاتر و اسباببازی میشود و هم میتواند امکان عرضه و انعکاس آثار بچهها و اعضای کانون را فراهم کند. بچهها همیشه به ما میگویند کارهایشان دیده نمیشود و از ما میخواهند آثار آنها را منتشر کنیم. ما میتوانیم از راه این پرتال آثار ادبی، انیمیشن، نقاشی، سرود، عکس و تمامی آثار آنها را در معرض دید مخاطبان قرار دهیم.
حاجیانزاده در جمع کارشناسان فنآوری اطلاعات کانون گفت: فعالیتهای جشنوارهای و خروجیهای آن، فعالیتهای مراکز، خبرها، بانک اطلاعات و مقالات صاحبنظران برای ارتقای سطح دانش مربیان و دستاندرکاران حوزه کودک نیز به تدریج در پرتال کودک و نوجوان منعکس میشود.
به گفته وی افزایش ارتباط تعاملی با مخاطب، ایجاد خدمات مشاورهای، پاسخگفتن به پرسشهای تربیتی و پرورشی، راهاندازی تالارهای گفتوگو برای تغذیه مربیان و کارشناسان و علاقهمندان، به اشتراک گذاشتن تجربههای دستاندرکاران حوزه کودک و مساله خرید آنلاین از جمله مواردی است که در مراحل بعدی توسعه پرتال مورد توجه قرار میگیرد.
پرتال کودک و نوجوان هماکنون روی دامنه اینترنتی www.koodak۲۴.ir به صورت آزمایشی قابل دسترسی است.
بر اساس این گزارش مدیرعامل کانون در بخش دیگری از سخنانش در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون تأکید کرد: موضوع راهاندازی پرتال کودک و نوجوان تنها منحصر به دفتر فنآوری اطلاعات کانون نیست بلکه شورای سیاستگذاری آن با ریاست مدیرعامل و حضور مسوولان سازمان در عالیترین سطح اداری تشکیل میشود چراکه پرتال را به واقع یک «کانون مجازی» میبینیم و انتظار داریم همه کانونیها از مدیران ستادی و استانی تا کارشناسان و مربیان کانون در این اقدام مشارکت داشته باشند.
وی با بیان اینکه پرتال باید دارای رویکردهای کانونی باشد، در عین حال تصریح کرد: کانون این پرتال را برای استفاده تمامی مخاطبان ایجاد کرده است و قصد ندارد آن را به پرتالی درون سازمانی تبدیل کند.
وی تلاش برای اصلاح اشکالات پرتال با نگاهی مثبت، تبلیغ و معرفی مناسب در بین مربیان و اعضای کانون و دیگر مخاطبان و کیفیتبخشی به مستندات صوتی و تصویری را برای ارایه در پرتال ضروری دانست.
در این نشست برخی از کارشناسان کانون نظرهای خود را با مدیرعامل در میان گذاشتند و مهدیار نوید ادهم سرپرست دفتر فنآوری اطلاعات و تحول اداری کانون نیز گزارشی از روند راهاندازی و تکمیل این پرتال ارایه کرد.
