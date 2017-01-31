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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

با حضور رییس جمهور انجام شد؛

رونمایی از ٥ بذر جدید محصولات زراعی و کشاورزی در استان البرز

رونمایی از ٥ بذر جدید محصولات زراعی و کشاورزی در استان البرز

رییس جمهور امروز از ٥ بذر جدید محصولات زراعی و کشاورزی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال در استان البرز رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری روز سه شنبه از ٥ بذر جدید محصولات زراعی و کشاورزی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال در استان البرز رونمایی کرد.

هیبرید جدید متوسط رس آفتابگردان مناسب برای کشت اول مناطق معتدل و سرد و کشت تابستانه مناطق معتدل ایران، رقم جدید سویا مناسب کشت در مناطق گرم و مرطوب شمال کشور، رقم جدید کُلزا مناسب برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور، رقم جدید سویا مناسب برای کشت در استان گلستان و رقم جدید یونجه آبی مناسب کشت در استان خورستان و مناطق مشابه ، پنج محصول جدید است که توسط رییس جمهوری رونمایی شد.

کد مطلب 3892852

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