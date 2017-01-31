  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۰۴

در پی ارسال استیضاح به هیئت رئیسه صورت گرفت؛

نامه آخوندی به لاریجانی/ انتقاد از عملکرد کمیسیون عمران

نامه آخوندی به لاریجانی/ انتقاد از عملکرد کمیسیون عمران

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از ارسال استیضاحش به هیات رئیسه مجلس پیش از بررسی آن با حضور وزیر در کمیسیون عمران انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از عملکرد کمیسیون عمران انتقاد کرد.

آخوندی در این نامه اعلام کرده که جلسه بررسی استیضاحش بدون اینکه وی را به کمیسیون دعوت کرده باشند، برگزار شده است.

وزیر راه و شهرسازی در این نامه تاکید می کند که کمیسیون عمران باید قبل از اینکه استیضاح را به هیات رئیسه ارسال کند، از وی دعوت می کرد تا در جلسه مشترک با استیضاح کنندگان صحبت کند.

بر اساس این گزارش، آخوندی یکشنبه هفته جاری طبق دستور کار هفتگی مجلس باید برای بررسی استیضاحش در جلسه مشترک با استیضاح کنندگان درکمیسیون عمران حضور می یافت، اما آخوندی در این جلسه حضور نیافته و معاونانش به ابهامات استیضاح کنندگان پاسخ دادند.

معاونان آخوندی در جلسه استیضاح اعلام کرده بودند که از وزیر برای حضور در این جلسه دعوت رسمی نشده است.

معاونان آخوندی نتوانستند روز یکشنبه ابهامات استیضاح کنندگان را برطرف کنند لذا استیضاح به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.

در حالی آخوندی روز یکشنبه در کمیسیون عمران حضور نیافت که صبح امروز در جلسه فراکسیون امید گزارشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی ارائه داد.

در این جلسه نیز مباحثی پیرامون استیضاح وی مطرح شده بود.

کد مطلب 3893461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بی نام IR ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      بالاخره در زیر مجموعه جنابعالی اون اتفاقات تلخ رخ داده سهل انگاری کردی و باید استیضاح شوی این دیگه اعتراض داره ...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها