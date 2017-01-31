نامه آخوندی به لاریجانی/ انتقاد از عملکرد کمیسیون عمران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از عملکرد کمیسیون عمران انتقاد کرد.

آخوندی در این نامه اعلام کرده که جلسه بررسی استیضاحش بدون اینکه وی را به کمیسیون دعوت کرده باشند، برگزار شده است.

وزیر راه و شهرسازی در این نامه تاکید می کند که کمیسیون عمران باید قبل از اینکه استیضاح را به هیات رئیسه ارسال کند، از وی دعوت می کرد تا در جلسه مشترک با استیضاح کنندگان صحبت کند.

بر اساس این گزارش، آخوندی یکشنبه هفته جاری طبق دستور کار هفتگی مجلس باید برای بررسی استیضاحش در جلسه مشترک با استیضاح کنندگان درکمیسیون عمران حضور می یافت، اما آخوندی در این جلسه حضور نیافته و معاونانش به ابهامات استیضاح کنندگان پاسخ دادند.

معاونان آخوندی در جلسه استیضاح اعلام کرده بودند که از وزیر برای حضور در این جلسه دعوت رسمی نشده است.

معاونان آخوندی نتوانستند روز یکشنبه ابهامات استیضاح کنندگان را برطرف کنند لذا استیضاح به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.

در حالی آخوندی روز یکشنبه در کمیسیون عمران حضور نیافت که صبح امروز در جلسه فراکسیون امید گزارشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی ارائه داد.

در این جلسه نیز مباحثی پیرامون استیضاح وی مطرح شده بود.