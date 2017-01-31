حشد شعبی در مرحله نخست عملیات موصل بیش از ۱۵۰ روستا را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، سخنگوی الحشد الشعبی عراق بر آمادگی خود برای آغاز مرحله جدید مبارزه با داعش در موصل تاکید کرد.

در همین راستا، «احمد الاسدی» سخنگوی الحشد الشعبی تاکید کرد: آمادگی ها برای آغاز مرحله ششم از بخش دوم عملیات آزادسازی کرانه راست موصل کامل شده است. ما اولین گروهی بویم که اهداف معین در بخش نخست از عملیات قادمون یا نینوا را محقق کردیم.

وی در همین راستا تصریح کرد: در بخش نخست از عملیات قادمون یا نینوا بیش از ۱۵۰ روستا را آزاد کردیم و با عبور از تمامی راه ها به نقطه ارتباطی با نیروهای پیشمرگه در سنجار رسیدیم. الحشد الشعبی در مرحله بعدی مشارکت اساسی خواهد داشت و دامنه عملیات بعدی، کرانه راست موصل تا تلعفر را شامل می شود و با گذر از المحلبیه، در مرزهای سنجار به پایان می رسد.

سخنگوی الحشد الشعبی در پایان عنوان کرد: در مرحله بعدی عملیات، یگانی ویژه با بالاترین سطح از آمادگی را تدارک دیده ایم تا دشمن را غافلگیر نماییم؛ البته این فقط یکی از موارد غافلگیر کننده ما است. الحشد الشعبی پس از حدود سه سال مبارزه، به یک نمونه نظامی برای جنگ شهری تبدیل شده است.