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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۴۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

ترویج فرهنگ قرآن در دهه فجر مورد توجه قرار گیرد

ترویج فرهنگ قرآن در دهه فجر مورد توجه قرار گیرد

شهرکرد- مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بر استفاده از ظرفیت دهه فجر برای توجه دادن مردم به قرآن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری،حجت‌الاسلام سید جعفر مرتضوی در سیزدهمین نشست شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی چهارمحال و بختیاری گفت: دهه فجر ظرفیت مناسبی برای توجه دادن مردم به قرآن دارد و همه تکلیف دارند در این زمینه تلاش کنند.

وی تصریح کرد: تعداد محافل خانگی انس با قرآن که در استان برگزار می‌شود، بیش از آماری است که اعلام شده و باید این ظرفیت را قدر دانست.

حجت‌الاسلام مرتضوی ضمن تأکیدبر فعالیت در زمینه ترویج سبک زندگی قرآنی در چهارمحال و بختیاری، یادآور شد: آسیب‌های اجتماعی که امروز و با توجه به گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی وجود دارد، ناراحت کننده است.

کد مطلب 3893501

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