به گزارش خبرنگار مهر، با محرومیت باشگاه استقلال از حضور در نقل و انتقالات زمستانی، اوضاع این باشگاه پیچیده تر از قبل شده است. از یک سو سیدرضا افتخاری از صحبت در اینباره خودداری می کند و از سوی دیگر فدراسیون فوتبال تاکید دارد که هیچ تقصیری متوجه این فدراسیون نیست. این در حالی است که گفته می شود در نامه های فدراسیون به باشگاه استقلال برای اعلام نظر فیفا، تحریف صورت گرفته است. همچنین صحبت‌هایی از تغییر مدیرعامل باشگاه استقلال نیز منتشر شده و گفته می شود افتخاری به احتمال زیاد از سمت خود کنار گذاشته می شود.

حسن زمانی عضو هیات مدیره باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه مدیرعامل باشگاه سایر اعضا را در جریان نامه های فیفا قرار نداده بود، از برخورد با مقصران و خاطیان این پرونده خبر داد. مشروح گفتگوی زمانی با خبرنگار مهر در زیر می آید:

* خبرگزاری مهر - آقای زمانی! ادعای تحریف در نامه های فدراسیون فوتبال به باشگاه استقلال چقدر صحت دارد؟ آیا باشگاه پیش از آن در جریان خطر محرومیت نبود؟

- حسن زمانی: من هنوز نتوانسته ام به اصل نامه هایی که فیفا و فدراسیون برای باشگاه فرستاده دسترسی پیدا کنم. اظهار نظر در این خصوص را به وقتی موکول می کنم که نامه ها را بخوانم.

* اطلاعات شما در چه حد است؟

- من هم در رسانه ها خوانده ام و از دیگران در اینباره چیزهایی شنیده ام.

* نکته عجب در نامه نگاری باشگاه استقلال با فیفا در این است که بعد از اعلام صدور رای و محکومیت باشگاه، هیچ اعتراضی از سوی استقلال صورت نگرفته است. دلیل این امر چیست؟

- نامه نگاری هایی بین باشگاه، فدراسیون فوتبال و فیفا صورت گرفته بود ولی متاسفانه هیچکدام از اعضای هیات مدیره در جریان این نامه ها نبودند. شاید اگر هیات مدیره هم در جریان بود، می شد این قضیه را زودتر جمع کرد.

* چرا آقای افتخاری این نامه نگاری ها و خبرهای مهم را از هیات مدیره مخفی نگه داشته بود؟

- مدیرعامل کار اجرایی می کند ولی می توانست هیات مدیره را هم در جریان بگذارد که این کار را نکرد. اگر به ما زودتر اعلام می شد که قضیه از چه قرار است، با توجه به ارتباطاتی که داشتیم اجازه نمی دادیم کار به اینجا برسد.

* هیات مدیره دقیقا چه زمانی در جریان این موضوع قرار گرفت؟

- ما هفته قبل و از طریق رسانه ها متوجه شدیم! مدیرعامل باشگاه در آخرین جلسه هیات مدیره اعلام کرد که قرارداد جباروف و آندرانیک تیموریان نهایی شده است. بنده روز بعد از این جلسه خبر را شنیدم. تا آن موقع هیچ اطلاعی نداشتم.

* شاید آقای افتخاری اعضای هیات مدیره را مَحرم خود نمی دانند؟

- احتمالا ایشان فکر می کردند می توانند قضیه را جمع کنند.

* این روزها خبر تغییر مدیرعامل و بعضی از اعضای هیات مدیره هم مطرح شده است. چقدر این اخبار صحت دارد؟

- من در این زمینه خبری ندارم ولی معتقدم نباید به سادگی از کنار کسانی که در پرونده عادل شیحی و رای فیفا قصور کرده اند گذشت. این مسئله خیلی پیش و پا افتاده بود که منجر به محرومیت استقلال شد. چنین مسائلی در شان باشگاه بزرگ استقلال نیست.

* به نظر می رسد اختلاف نظر اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال زیاد باشد که ثمره اش این اتفاقات باشد؛ به عنوان مثال آقای معینی گلایه کرده اند که خسرو حیدری و مهدی رحمتی بدون مصوبه هیات مدیره از اسپانسر باشگاه چک گرفته اند.

- گاهی اوقات چون باشگاه پولی ندارد که به بازیکنان بدهد، از اسپانسر پول می گیرد که این کار با هماهنگی خود باشگاه است. آقای افتخاری حتما در جریان پرداخت پول از اسپانسر به بازیکنان بوده اند. بدون هماهنگی ایشان این پول پرداخت نمی شود.