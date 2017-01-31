خبرگزاری فرانسه: مذاکرات صلح سوریه در ژنو تا ۲ اسفند به تعویق افتاد

یک خبرگزاری غربی به نقل از دیپلمات‌ هائی که نخواستند نامشان افشا شود، اعلام کرد که مذاکرات صلح سوریه تا ۲ اسفند به تعویق افتاده است.