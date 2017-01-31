مذاکرات صلح سوریه در ژنو تا ۲ اسفند به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با اعلام یک خبر فوری از تعویق مذاکرات صلح سوریه در ژنو خبر داد.
این خبرگزاری به نقل از دیپلمات هایی که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کرد که قرار است این گفتگوها ۲۰ فوریه سال جاری میلادی (۲ اسفند) برگزار شود.
این خبر در حالی اعلام می شود که العهد روز گذشته به نقل از «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرده بود که به زودی زمان دور جدید مذاکرات صلح سوریه مشخص خواهد شد.
«استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرده بود: روز سه شنبه (امروز) با اعضای شورای امنیت و چهارشنبه نیز با دبیرکل سازمان ملل دیدار و پس از آن زمان ازسرگیری مذاکرات ژنو برای حل بحران سوریه را اعلام خواهم کرد.
گفتنی است، پیش از این قرار بود این مذاکرات اواخر بهمن ماه برگزار شود.
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