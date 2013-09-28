به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دیپلمات های آگاه اعلام کردند که نشست ژنو 2 درباره سوریه با هدف حل بحران این کشور اواسط نوامبر برگزار خواهد شد.

اخضر ابراهیمی قرار است اواخر اکتبر مقدمات برگزاری نشست ژنو 2 را فراهم کند. گفتنی است اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته با اجماع پیش نویس قطعنامه ای را درباره سلاح های شیمیایی در سوریه تصویب کردند. این قطعنامه بر رهایی سوریه از سلاح های شیمیایی تاکید دارد و سوریه را به مجازات خود به خود تهدید نمی کند.

این قطعنامه خواهان از سرگیری گفتگوی سیاسی میان دولت و مخالفان سوری است.