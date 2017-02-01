۳ هزار کارگر درحادثه پلاسکو بیکار شدند و ۳۰۵ واحد تجاری سوختند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی حادثه پلاسکو با حضور وزیر کشور و شهردار تهران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف که برای ارائه گزارشی در این خصوص در مجلس حضور یافته بود، گفت: از ابتدای بروز حادثه پلاسکو نگاه و رویکرد اتاق اصناف تشکیل کارگروه هایی برای ساماندهی آسیب دیدگان به دور از همه جنجال هایی بود که برخی ها آفریدند. لازم است از دولت و مجموعه مدیران شهری بخصوص شهردار برای ساماندهی و نجات جان مصدومان تقدیر کند.

فاضلی گفت: کمیته هایی در اتاق اصناف تشکیل شد که به چند موضوع توجه خاص داشتند که شامل جمع آوری و ارزیابی اطلاعات اصناف آسیب دیده از حیث خسارات جانی و مالی و برآورد خسارات، کارگروه حقوقی برای بررسی وضعیت حقوقی مالکان و کارگران، کارگروه ساماندهی برای تعیین تکلیف وضعیت بیکاران، احقاق حقوق کارگران و بازگرداندن آنها به چرخه فعالیت است.

رئیس اتاق اصناف تاکید کرد: در حادثه پلاسکو ۵۸۵ بنگاه صنفی آسیب شدید دیده اند و برخی از آنها یعنی حدود ۳۰۵ واحد به طور کامل سوختند و ۳۰۰۰ کارگر بیکار شدند.

فاضلی ادامه داد: نگاه و رویکرد اتاق اصناف بازگرداندن سریع کارگران به چرخه کار بود تا وضعیت معیشتی آنها دچار اختلال نشود در همین زمینه کارگروهی از سوی دولت به محوریت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد که در آن رئیس بنیاد مستضعفان و شهردار نیز حضور دارد که از این حیث جای تقدیر دارد. تا اینجای حادثه، ‌ حادثه مهار شد و دولت مجموعه تمهیدات را در نظر گرفت البته امیدواریم دستگاه های ذیربط بخصوص بانک ها در ارائه خدمات کوتاهی نکنند.

رئیس اتاق اصناف با اعلام این هشدار که یک سوم بناهای تجاری کشور آسیب پذیر هستند، ادامه داد: متاسفانه اصناف در امر سیاست گذاری بخصوص در امور شهری اختیاری ندارد و شرکت داده نمی شود. پس تقاضای ما این است که به این ۳ میلیون بنگاه توجه بیشتر شود که متاسفانه شرایط خوبی در نظام برنامه ریزی کشور ندارند. تاکنون اصناف در ۵ برنامه توسعه دیده نشده اند و متاسفانه در برنامه ششم نیز دیده نشده اند.