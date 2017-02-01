دو انتصاب در مرکز بسیج سازمان صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فروغی رییس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما با صدور دو حکم جداگانه کوروش کمره ای و محمد مهدی نراقیان را به ترتیب به عنوان مسئولان قرارگاه عملیات رسانه ای و مشاور امور منابع مالی و سرمایه انسانی این مرکز منصوب کرد.

در بخشی از حکم فروغی خطاب به کوروش کمره ای ضمن اشاره به تعهد، تجارب و سوابق بسیجی وی آمده است: «انتظار می‌رود نسبت به هماهنگی لازم برای پوشش رسانه‌ای هر چه بهتر برنامه‌های مناسبتی اعم از برنامه‌های فرهنگی، سیاسی و نظامی دارای اولویت رسانه‌ای برای مرکز بسیج سازمان و پشتیبانی از پخش تولیدات رسانه‌ای مرتبط، اهتمام ویژه صورت پذیرد. در این راستا می‌بایست همکاری لازم با مدیریت‌های مرکز بسیج و واحدهای مختلف درون سازمان و نیز تعامل موثر ا سازمان بسیج مستضعفان و سایر اقشار بسیج مدنظر قرار گیرد؛ از خداوند متعال موفقیت شما را در پشیبرد اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق منویات مقام معظم رهبری مسألت دارم.»

رییس مرکز بسیج صدا و سیما در بخشی از متن حکم خود خطاب به محمد مهدی نراقیان مشاور امور منابع مالی و سرمایه انسانی این مرکز نیز آورده است: «امید است با استعانت از خداوند متعال در پرتو منویات مقام عظمای ولایت با بهره‌گیری از تجارب قبلی و ظرفیت‌های داخل و خارج سازمان و تعامل موثر با مجموعه مدیران مرکز و فرماندهان محترم رده‌های بسیج سازمان و اهتمام به وظایف مشخص شده، شاهد گسترش فرهنگ بسیج به ویژه ارتقای امید، آگاهی، دینداری، تقویت روحیه ایثار و پایمردی باشیم. برنامه‌ریزی، تهیه و تنظیم منابع مالی سالانه مدیریت‌های مرکز، حوزه‌ها، پایگاه‌ها، گردان‌ها و کانون‌های بسیج سازمان در راستای تحقق مأموریت‌های جدید ترسیم شده بسیج رسانه ملی و ارسال گزارش فعالیت‌های مربوطه، ایجاد ساز و کارهای مناسب در راستای جذب منابع مالی از سازمان صدا و سیما و سازمان بسیج مستضعفین بر مبنای برنامه‌ها و بودجه مصوب در هر سال مالی، همکاری مستمر با مدیریت‌های معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی و برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما در جذب منابع مالی و سرمایه انسانی مورد نیاز و همچنین همکاری مستمر با مدیریت‌های معاونت برنامه و بودجه و سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفین در راستای جذب و سازمان‌دهی نیروهای بسیج از جمله این وظایف به شمار می‌روند.»

همکاری و مساعدت در راستای شناسایی، جذب و سامان‌دهی نیروهای بسیج سازمان در سامانه نیروی انسانی بسیج در تهران و مراکز استانی، کمک به سازماندهی اعضای بسیج حوزه‌ها، پایگاه‌ها، گردان‌ها و کانون‌های بسیج سازمان در قالب حلقات صالحین و ایجاد بستر مناسب برای افزایش بصیرت دینی و انقلابی، ارتقای وحدت، فرهنگ و انسجام سازمانی با همکاری مدیریت تعلیم و تربیت بسیج بخشی دیگر از وظایف محوله به نراقیان در قالب این حکم است.