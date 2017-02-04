فتح الله زاده: همه کمک کنند تا استقلال السد را شکست بدهد

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار استقلال تهران مقابل السد قطر در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا گفت: حضور هواداران استقلال در ورزشگاه آزادی برای همراهی کردن تیم برابر السد بسیار مهم و تعیین کننده است. استقلالی ها باید در حمایت از تیم خود در روز بازی با السد سنگ تمام بگذارند.

مدیرعامل سابق استقلال که سابقه بارها حضور با این تیم در لیگ قهرمانان آسیا و کسب عناوین نایب قهرمانی و سومی این مسابقات را در کارنامه‌اش دارد در همین رابطه گفت: من خودم به شخصه دوست داشتم بعنوان یک هوادار برای تماشای این بازی دوشا دوش سایر هواداران در ورزشگاه آزادی حاضر می شدم و اگر به خاطر یکسری مسائل نبود حتما این کار را می کردم.

فتح الله زاده خاطرنشان کرد: السد با صرف هزینه های گزاف و استخدام بازیکنان بزرگ که نماد آنها یک بازیکن مثل ژاوی است به تهران می آید تا از تهران خودش را به مرحله گروهی این مسابقات برساند که ما امیدواریم بچه های خودمان با غیرت ایرانی بتوانند در این بازی پیروز شوند.